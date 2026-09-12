La villa romana della madre di Ilary Blasi, che è stata protagonista di alcune scene durante il documentario Netflix “Unica”, è ora in vendita

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Ilary Blasi è una delle conduttrici più conosciute della televisione italiana. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, raccontata anche attraverso due produzioni di Netflix, la presentatrice è pronta a sposare Bastian Müller e a tornare alla guida del Grande Fratello. Intanto, un’altra notizia riguarda la sua famiglia: la villa romana nella quale viveva la madre Daniela Serafini, già apparsa sullo schermo, è stata messa in vendita.

La villa romana della madre di Ilary Blasi è in vendita

La villa della madre di Ilary Blasi si trova al Torrino, quartiere residenziale nella parte meridionale di Roma, non lontano dall’Eur. La proprietà sorge vicino alla grande villa nella quale la conduttrice ha vissuto con Francesco Totti e i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, e dove ancora vive. Le due proprietà sono molto vicine, come aveva mostrato la stessa Blasi nel documentario “Unica”. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, Ilary Blasi detiene la nuda proprietà dell’abitazione della madre.

L’immobile è comparso sui principali portali immobiliari con una richiesta di 3 milioni e 250 mila euro. L’annuncio risulta aggiornato all’11 agosto 2026 e presenta diverse immagini degli interni, degli spazi esterni e delle finiture. La villa unifamiliare, costruita nel 2016, si sviluppa su due livelli e ha una superficie complessiva di circa 330 metri quadrati. Dispone di sette locali e cinque bagni, oltre a un giardino privato, terrazze, una cantina e un garage doppio compreso nel prezzo.

Il piano principale è organizzato attorno a un ampio soggiorno, reso luminoso da grandi vetrate a tutta altezza. Da qui si raggiungono direttamente il terrazzo e il giardino. Sullo stesso livello si trovano una cucina, un bagno destinato agli ospiti e la zona notte, composta da tre camere da letto e due bagni. Il secondo piano può funzionare come un ambiente indipendente rispetto al resto della villa. Comprende un altro soggiorno, una seconda cucina, due camere, due bagni e una lavanderia.

Come già accennato, gli ambienti potrebbero risultare familiari a molti. Alcune scene di “Unica”, il documentario Netflix pubblicato nel novembre del 2023 dalla Blasi, sono state girate proprio nell’abitazione di Daniela Serafini. In particolare, la conduttrice è stata qui ripresa insieme alla madre mentre ricordava alcuni episodi di quando era piccola e affrontava la fine del rapporto con Totti. Non è stato chiarito perché la proprietà sia stata messa sul mercato anche se l’annuncio è apparso poco dopo la conclusione della causa di divorzio.

Le nuove nozze di Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti

La vendita della villa arriva in un periodo di grandi cambiamenti nella vita di Ilary Blasi. Dopo diciassette anni di matrimonio, lei e Francesco Totti avevano annunciato ufficialmente la separazione l’11 luglio 2022. La rottura aveva avuto un’enorme risonanza mediatica, anche per la notorietà dei due protagonisti e per le successive controversie economiche e familiari. Ilary aveva scelto di raccontare la propria versione in “Unica”, parlando della crisi matrimoniale, dei sospetti di tradimento e degli episodi che avevano preceduto la separazione.

Successivamente la conduttrice ha approfondito quella fase della sua vita nel libro “Che stupida” e nella serie Netflix “Ilary”. Nel frattempo, la Blasi ha costruito un nuovo rapporto con Bastian Müller, imprenditore tedesco conosciuto nel 2022. Il divorzio da Totti è diventato definitivo nell’estate del 2026 e ha permesso alla presentatrice di programmare il secondo matrimonio. Ilary Blasi e Bastian Müller dovrebbero sposarsi domenica 13 settembre a Ravello, in Costiera Amalfitana. Il rito civile sarà riservato, mentre i festeggiamenti sono previsti a Villa Cimbrone, storica dimora della zona.