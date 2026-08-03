Ilary Blasi e Bastian sposi a Ravello: la location del matrimonio

Nozze in vista per Ilary Blasi e Bastian Muller: i due sembrano aver finalmente scelto la location del loro matrimonio, ma la data resta ancora top secret

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La splendida Costiera Amalfitana farà da cornice alle nozze da sogno di Ilary Blasi e Bastian Muller, finalmente pronti a pronunciare il fatidico sì. Dopo mesi di indiscrezioni e una romantica sorpresa – la proposta di matrimonio arrivata a Parigi, con tanto di mega anello di fidanzamento -, pare che il grande giorno si stia avvicinando rapidamente. Non c’è ancora una data ufficiale, né alcuna conferma sulla location da parte di Ilary o del suo compagno, ma sembra ormai non ci siano molti dubbi sul fatto che la cerimonia si terrà in una delle dimore più esclusive di Ravello. Ecco quello che sappiamo.

La location del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller

Una volta firmate tutte le carte per il divorzio da Francesco Totti, per Ilary Blasi è giunto il momento di voltare pagina. Ormai da tempo frequenta l’imprenditore tedesco Bastian Muller, una relazione che ha cercato di tenere il più possibile lontana dalle luci dei riflettori. Alcuni anni dopo il loro primo incontro, avvenuto nel 2022, Ilary e Bastian hanno deciso di convolare a nozze. La proposta è arrivata il 14 febbraio 2026, nel giorno di San Valentino, quando l’imprenditore ha chiesto alla Blasi di sposarlo, nella romantica cornice della città dell’amore per eccellenza: Parigi.

Già nei giorni seguenti all’annuncio pubblico (arrivato ovviamente via social, con tanto di foto dell’anello con diamante), i fan si sono scatenati: sono subito partite le prime indiscrezioni riguardanti la possibile location e la data del matrimonio. Dopo tanto parlare, sembra che ormai ci siamo. Secondo quanto riportato dal “Messaggero”, Ilary Blasi e Bastian Muller avrebbero scelto l’incantevole panorama della Costiera Amalfitana come luogo per le loro nozze. Più precisamente, i due dovrebbero sposarsi nel suggestivo borgo di Ravello (prov. di Salerno), conosciuto per i suoi splendidi giardini a picco sul mar Tirreno.

I dettagli delle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller

Cosa sappiamo al momento sul matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller? Da quando è arrivato l’annuncio social, la showgirl ha mantenuto il massimo riserbo su quella che è l’organizzazione del suo giorno speciale. Non resta dunque che affidarsi alle indiscrezioni, secondo le quali la coppia si sposerà in un weekend di fine estate, a settembre 2026 – la data tuttavia non è ancora stata resa ufficiale. Sicuramente, il piccolo borgo di Ravello accoglierà numerosi ospiti del jet set italiano, tra amici e parenti degli sposi.

Oltre a Villa Cimbrone, pare siano già state prenotate moltissime camere nelle principali strutture alberghiere di lusso di Ravello, pronte ad ospitare tutti gli invitati che parteciperanno al matrimonio. Sembra dunque quasi tutto pronto per quello che sarà senza alcun dubbio uno degli eventi mondani più importanti del 2026: non resta che aspettare l’annuncio ufficiale per scoprire tutti gli ultimi dettagli sulle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller.