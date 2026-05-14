Cos'è il Primo Tricolore dato a Kate Middleton a Reggio Emilia

La principessa Kate Middleton durante il suo viaggio a Reggio Emilia ha ricevuto il Primo Tricolore, un riconoscimento molto importante per la città

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Reggio Emilia occupa un posto speciale nella storia italiana perché proprio qui, il 7 gennaio 1797, nacque ufficialmente il Tricolore italiano. Ancora oggi la città emiliana custodisce con orgoglio questo legame storico. È proprio da questa tradizione che nasce il “Primo Tricolore”, la massima onorificenza della città di Reggio Emilia. Un riconoscimento dal forte valore simbolico che è stato consegnato alla Principessa del Galles, conosciuta in tutto il mondo come Kate Middleton, durante la sua visita in Emilia-Romagna. La scelta ha attirato l’attenzione internazionale non solo per il prestigio della destinataria, ma anche perché rappresenta il primo viaggio ufficiale all’estero della principessa dopo la malattia affrontata nel 2024.

Cos’è il Primo Tricolore consegnato a Kate Middleton

Il Primo Tricolore è la più alta onorificenza civica assegnata dal Comune di Reggio Emilia. Il suo significato richiama direttamente la nascita della bandiera italiana e rappresenta un riconoscimento destinato a personalità che si sono distinte per il loro impegno pubblico, culturale o sociale. Come riportato da ‘Elle’, nel caso di Kate Middleton, il conferimento è legato al suo impegno nel campo dell’infanzia e dell’educazione.

La consegna è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio durante la visita della principessa a Reggio Emilia. Non si è trattato, però, di una cerimonia pubblica tradizionale. Per ragioni di sicurezza e protocollo, l’evento si è svolto in forma riservata. La scelta di conferire questa onorificenza a Kate Middleton riveste anche un forte valore per la città. Per Reggio Emilia rappresenta infatti un’occasione per rafforzare la visibilità del cosiddetto “Reggio Emilia Approach“, il modello educativo nato nel dopoguerra grazie al pedagogista Loris Malaguzzi e diventato celebre in tutto il mondo.

Il programma di viaggio di Kate a Reggio Emilia

La visita della principessa del Galles in Emilia-Romagna in queste giornate di maggio è dedicata ai temi dell’educazione e della prima infanzia. Kensington Palace ha spiegato che Kate ha scelto Reggio Emilia proprio per approfondire il funzionamento del “Reggio Emilia Approach”, considerato uno dei modelli educativi più innovativi a livello internazionale. Il metodo mette al centro il bambino, la creatività, le relazioni umane e l’ambiente educativo come parte fondamentale dello sviluppo.

La visita italiana della principessa si inserisce perfettamente nel lavoro portato avanti dal Royal Foundation Centre for Early Childhood, creato nel 2021 dal principe William e da Kate Middleton. Durante il soggiorno emiliano Kate incontrerà insegnanti, famiglie, amministratori ed esperti del settore educativo per confrontarsi direttamente con il sistema reggiano. Si tratta di una missione molto importante anche dal punto di vista personale, perché rappresenta il suo ritorno agli impegni internazionali dopo le cure affrontate nel 2024 in seguito ad un importante intervento.

Grande attenzione accompagna anche ogni dettaglio legato allo stile della principessa. Kate è infatti considerata una delle icone fashion più influenti della monarchia britannica e da anni dimostra un forte apprezzamento per il Made in Italy. Nel suo guardaroba trovano spazio, infatti, diversi marchi italiani come Max Mara, Dolce&Gabbana, Blazé Milano e le scarpe firmate Gianvito Rossi.

Per quanto riguarda il soggiorno, la principessa ha deciso di alloggiare al Relais Roncolo 1888, struttura tra le colline all’interno della Tenuta Venturini Baldini. Il relais, circondato da vigneti e boschi, viene considerato ideale per garantire privacy e tranquillità lontano dai grandi centri urbani. La visita di Kate Middleton conferma così il crescente ruolo di Reggio Emilia nel settore educativo e rappresenta anche un’importante occasione di promozione culturale per l’Emilia-Romagna, già protagonista nel 2025 del viaggio italiano di Re Carlo III e Regina Camilla.