A distanza di quasi vent’anni da uno dei film più iconici legati al mondo della moda e del giornalismo, il 2026 segna il ritorno della storia de Il diavolo veste Prada. Il diavolo veste Prada 2 è finalmente realtà e l’uscita del trailer ufficiale ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan. Il sequel riporta sullo schermo personaggi del primo film che devono affrontare le nuove sfide del mondo della moda e dell’editoria.

Il diavolo veste Prada 2 è uscito il trailer ufficiale

Il trailer di Il diavolo veste Prada 2, diffuso nelle ultime ore, ha offerto le prime immagini concrete di ciò che il pubblico potrà vedere al cinema a partire dall’uscita del film prevista per il 29 aprile 2026. Le scene iniziali riportano lo spettatore a New York, tra redazioni frenetiche, sfilate blindate e il gossip che aveva reso memorabile il primo capitolo. Al centro di tutto c’è ancora lei, Miranda Priestley, direttrice inflessibile e carismatica della rivista Runway, interpretata da Meryl Streep. Il regista è David Frankel, si tratta dello stesso regista del primo diavolo veste Prada del 2006.

La trama, per come emerge dal video trailer, ruota attorno a una sfida molto contemporanea: la sopravvivenza di una grande rivista di moda in un’epoca in cui la carta stampata fatica a reggere il confronto con il digitale. Miranda si trova costretta a ripensare il futuro di Runway e, per farlo, deve recuperare vecchi legami. Tra questi c’è quello con Andrea Sachs, l’ex stagista interpretata da Anne Hathaway, che nel frattempo è diventata una professionista affermata.

Nel trailer si intravedono momenti chiave come il ritorno negli uffici di Runway, incontri tra vecchie colleghe e molto gossip. Non manca Nigel, presenza fondamentale dell’universo Runway. Dal video appaiono diverse scene girate a Milano, anche in luoghi iconici come la Galleria Vittorio Emanuele. Secondo indiscrezioni, nel film compariranno creazioni di alcuni tra i nomi più influenti della moda internazionale come Armani, Lanvin e Rabanne.

Le location italiane de Il diavolo veste Prada 2

Uno degli elementi che ha maggiormente colpito il pubblico italiano è la forte presenza del nostro Paese nel sequel. L’Italia non è solo uno sfondo occasionale, ma una parte integrante del racconto visivo del film. Milano, capitale della moda, compare in diverse sequenze ambientate durante la Fashion Week. Alcune scene sono state girate in hotel di lusso e palazzi storici del centro, mentre il quartier generale della produzione milanese è stato allestito in zona via Tortona, all’interno dello Spazio Quattrocento, ex area industriale trasformata in hub creativo.

Qui si sono svolte le prove costume e il lavoro dietro le quinte, con stylist, truccatori e fotografi. Nel capoluogo lombardo non sono mancate apparizioni eccellenti. Oltre alle attrici protagoniste, sul set sono stati avvistati volti noti della moda italiana, come Donatella Versace, e persino Lady Gaga, il cui coinvolgimento nel film resta ancora avvolto dal mistero. Le comparse impegnate nelle scene milanesi, invece, hanno percepito compensi attorno a 100 euro per una giornata di lavoro.

Non solo Milano. La troupe si è spostata anche sul lago di Como, scegliendo alcune delle località più suggestive del Lario. Le riprese hanno interessato Tremezzina dove il set ha trovato casa presso la storica Villa del Balbiano. Questa dimora era stata già utilizzata come location cinematografica anche per il film House of Gucci, con protagonista sempre Lady Gaga.