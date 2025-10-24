Per un'intera giornata, la Statale Regina a Como è rimasta a disposizione della produzione de "Il Diavolo Veste Prada 2", bloccando il traffico ad intermittenza

Fervono i lavori per la produzione de “Il Diavolo Veste Prada 2”, l’attesissimo sequel del film con Meryl Streep e Anne Hathaway, che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo aprile 2026. Le riprese sono state girate in gran parte in Italia, sfruttando alcune famosissime location. Dopo aver fatto tappa a Milano e a Tremezzina, la troupe si è spostata a Como e ha bloccato il traffico lungo la Statale Regina, per un’intera giornata caratterizzata da qualche disagio per lavoratori e residenti.

Il Diavolo Veste Prada 2 blocca il traffico a Como

Mercoledì 22 ottobre 2025, le riprese de “Il Diavolo Veste Prada 2” ha messo in difficoltà il traffico lungo la Statale Regina (SS 340), per alcune scene d’azione che hanno visto come sfondo il lago di Como. La produzione si è spostata di recente sul Lario per immortalare i suoi panorami più suggestivi, che compariranno nel sequel del film che, ormai quasi 20 anni fa, ha segnato un nuovo capitolo della storia del cinema. I più curiosi hanno cercato di sbirciare al di là delle transenne, nel tentativo di avvistare qualche vip, ma nulla da fare.

Le riprese girate nei pressi di Como non hanno visto protagonisti Meryl Streep, Anne Hathaway o Emily Blunt, bensì hanno unicamente avuto l’obiettivo di realizzare alcune scene d’azione. Un unico van nero con i vetri oscurati ha fatto la sua comparsa sul set, destando l’attenzione del pubblico. Gli agenti della polizia locale di Tremezzina e della polizia stradale hanno avuto molto da fare per gestire la viabilità, dal momento che la produzione de “Il Diavolo Veste Prada” ha bloccato la Statale Regina – in particolar modo nel tratto tra Brienno e Argegno, a due passi da dove sorge Villa Oleandra.

Il traffico è stato interrotto a singhiozzo, poiché la Statale è rimasta chiusa a ripetizione per brevi periodi, così da ovviare il più possibile agli inconvenienti del blocco stradale. Non dev’essere stato un pomeriggio semplice per le tante persone che, quotidianamente, percorrono la SS 340 per lavoro o per rientrare a casa, ma si è trattato di un’eccezione davvero particolare. D’altra parte, il disagio si è presto concluso con il termine delle riprese nei pressi della città di Como e del suo lungolago.

Le riprese in Italia de Il Diavolo Veste Prada 2

Sono diverse le location italiane scelte per girare le riprese de “Il Diavolo Veste Prada 2”, prima tra tutti la città di Milano. Qui, per alcune settimane sono stati allestiti dei set blindatissimi dove i più fortunati hanno avuto la possibilità di vedere da vicino star del calibro di Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. Apparizione a sorpresa, nei pressi di Brera, anche per Lady Gaga: la popstar, a quanto pare, avrà un ruolo nel film – sebbene non sia chiaro se la sua sarà solamente una comparsata o una parte di spessore. Sul set è stata avvistata anche Donatella Versace, una delle donne più influenti della moda italiana.

La produzione si è poi spostata a Tremezzina, e più precisamente presso Villa del Balbiano (già sede delle riprese di una serie tv internazionale di grande successo, “House of Gucci”). La splendida dimora affacciata sul lago di Como ha accolto il cast de “Il Diavolo Veste Prada 2”, per girare alcune scene che si preparano già a diventare iconiche. Ora è stato il turno di Como, e chissà che non ci siano altre meravigliose località italiane pronte ad ospitare il cast d’eccezione.