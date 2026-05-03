La villa di Clooney in Il Diavolo veste Prada 2: la sua reazione

In una scena del nuovo film "Il Diavolo veste Prada 2", si può vedere la villa sul lago di Como appartenente a George Clooney: ecco la reazione dell'attore

Che legame c’è tra “Il Diavolo veste Prada 2” e George Clooney? L’attesissimo sequel del film con Anne Hathaway, Emily Blunt e Meryl Streep, uscito al cinema il 29 aprile 2026, ha senza dubbio un ricco cast che vede, tra personaggi principali e semplici comparse, alcuni dei più grandi nomi di Hollywood. Ma quello di Clooney non compare: piuttosto, è la sua villa italiana a fare bella mostra di sé in una scena del film, cosa che ai fan più attenti non è di certo sfuggita. E quando l’attore lo è venuto a sapere, ha avuto una reazione davvero particolare.

Villa Oleandra di George Clooney ne “Il Diavolo veste Prada 2”

Facciamo un piccolo passo indietro: le riprese del film “Il Diavolo veste Prada 2” si sono svolte principalmente tra gli Stati Uniti e l’Italia, quest’ultima grande protagonista con la città di Milano e altre splendide location lombarde. Molti monumenti storici, come la Galleria Vittorio Emanuele II e l’Accademia di Brera (dove è comparsa persino Lady Gaga), hanno fatto da sfondo ad alcune delle più belle scene della pellicola, ma c’è un’altra località che ha colpito i fan.

Lo scorso ottobre, dopo aver soggiornato nel capoluogo lombardo, la troupe si è spostata sul lago di Como. Alcune riprese sono state girate presso Villa del Balbiano, già famosa a livello internazionale per aver ospitato il set di “House of Gucci”. Non potevano mancare delle panoramiche del lago, durante le quali è possibile notare un dettaglio curioso. In una scena, infatti, si vede Villa Oleandra: è la lussuosa dimora appartenente a George Clooney, cui l’attore è particolarmente legato dal punto di vista sentimentale.

La reazione di Clooney al cameo della villa in Il Diavolo Veste Prada

Villa Oleandra, dunque, ha avuto una piccola parte nel film “Il Diavolo veste Prada 2”, un vero e proprio cameo. Guardando bene, la si può scorgere nella scena in cui Anne Hathaway ed Emily Blunt solcano le acque del lago di Como in motoscafo. Pare proprio che George Clooney, tuttavia, non ne fosse al corrente: lo è venuto a sapere durante la sua partecipazione alla 51esima edizione del Chaplin Award Gala, che si è tenuto il 27 aprile 2026 presso il Lincoln Center di New York.

L’attore, scoprendo che la sua villa italiana è finita sullo sfondo di una scena de “Il Diavolo veste Prada 2”, ha ironicamente commentato ai microfoni di Access Hollywood: “Davvero? Oh cavolo, ce l’ho fatta!”. Quindi, ha spiegato di avere un legame profondo con Villa Oleandra: “Quella casa occupa un posto speciale nel mio cuore, adoro andarci”. In effetti, Clooney è solito trascorrere le vacanze sul lago di Como, assieme a sua moglie Amal Alamuddin – che, pare, abbia conosciuto proprio qui – e ai loro figli.

C’è poi un dettaglio ancora più curioso che ha sorpreso George Clooney: nella scena in cui compare Villa Oleandra, c’è anche Emily Blunt. I due attori sono grandi amici, tanto che la star britannica è convolata a nozze proprio nella residenza italiana di George. Come lei stessa aveva rivelato in passato ai microfoni di The Howard Stern Show, la Blunt è stata caldamente invitata da Clooney a celebrare il suo matrimonio con John Krasinski nella splendida location della sua villa sul lago di Como, e lei ha felicemente accettato.