Dario Amodei, CEO di Anthropic, avrebbe acquistato una masseria a Fasano, non lontano da Borgo Egnazia famosa località dove si era svolto il G7

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Dario Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, è uno dei nomi più noti nel settore dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni è stato avvistato in Puglia, dove secondo le ricostruzioni della stampa avrebbe acquistato una proprietà per realizzarne una residenza privata. La proprietà si trova in una località già conosciuta per le sue strutture di lusso e per aver ospitato il G7 del 2024.

Dario Amodei ha acquistato una masseria in Puglia

Dario Amodei è un ricercatore e imprenditore statunitense, cofondatore e amministratore delegato di Anthropic, società che sviluppa sistemi di intelligenza artificiale come Claude. In questi giorni ci sono diverse notizie che circolano riguardo all’imprenditore americano. Una di queste tocca anche l’Italia dato che Amodei, secondo quanto racconta ‘La Repubblica’, avrebbe acquistato una masseria in Puglia. In realtà, l’acquisto risalirebbe ad agosto del 2024 e si tratterebbe di una proprietà in provincia di Brindisi. Si parla di un’area molto apprezzata da imprenditori e vip, dove già molti personaggi di spicco hanno investito.

Secondo quanto riferito, la proprietà acquistata da Amodei è Masseria Minerva Grande, a Pozzo Faceto, frazione di Fasano. Le pratiche legate all’acquisto e la burocrazia legata ai primi interventi di ristrutturazione sarebbero state seguite dalla moglie, Cami Clark, insieme a un team di professionisti. L’obiettivo sarebbe trasformare il complesso rurale in una residenza privata per Amodei e la sua famiglia. Le prime attività sul complesso sarebbero state avviate dopo una comunicazione presentata al Comune di Fasano e proprio per verificare il progresso nei lavori il CEO di Anthropic sarebbe venuto in visita in Puglia.

La masseria si trova a pochi chilometri da Borgo Egnazia, resort in cui Amodei avrebbe soggiornato durante la trasferta. Nello stesso periodo, a Borgo Egnazia era in programma un evento organizzato da Reply, società torinese attiva nei servizi informatici e nei progetti legati, tra gli altri ambiti, all’intelligenza artificiale e all’analisi dei dati. La presenza di Amodei ha alimentato anche indiscrezioni su possibili altri investimenti immobiliari in Puglia, compreso l’interesse per un resort tra le province di Bari e Brindisi. Al momento, però, queste ipotesi non risultano confermate.

Fasano e Borgo Egnazia, tra G7, masserie e ospiti famosi

Pozzo Faceto è una frazione di Fasano, nel Brindisino, immersa nel paesaggio rurale della Puglia. Il territorio è noto per le masserie, gli uliveti e le strutture ricettive di fascia alta, ma anche per la vicinanza al mare e ai centri della Valle d’Itria. L’acquisto attribuito ad Amodei si inserisce in un’area che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di molti investitori e viaggiatori internazionali.

Tra i luoghi più conosciuti del territorio c’è Borgo Egnazia, il resort di lusso scelto per il G7 in Puglia. La struttura si trova a Savelletri, nel territorio di Fasano, ed è stata la sede del vertice dei leader del G7 dal 13 al 15 giugno 2024. Il complesso ha un’architettura ispirata ai borghi pugliesi ed è circondato dal paesaggio della Valle d’Itria.

Borgo Egnazia era già noto al pubblico prima dell’incontro internazionale. Nel corso degli anni è stato scelto per vacanze, feste e matrimoni di personaggi famosi. Tra i nomi citati dalle cronache figurano Madonna, la famiglia Beckham, Justin Timberlake e Jessica Biel, che si sono sposati qui nel 2012. Anche Giorgia Meloni, che ha scelto spesso la Puglia per le sue vacanze estive, ha frequentato la struttura alcune volte.