Il Maestro Iginio Massari ha rivelato le regole per fare un tiramisù perfetto e ha spiegato perché quello alle fragole non è un vero tiramisù

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Il tiramisù è uno dei simboli più riconoscibili della pasticceria italiana nel mondo, un dolce che negli anni ha conquistato ogni paese. A parlare di questo grande classico è Iginio Massari, considerato uno dei maestri più autorevoli del settore, che ha deciso di condividere alcuni principi fondamentali per realizzare un tiramisù davvero perfetto. Il tiramisù, infatti, è molto più di un semplice dessert ed è un elemento identitario della cucina italiana. Negli ultimi anni, però, si è assistito a una crescente diffusione di varianti creative che, secondo alcuni puristi come Massari, rischiano di snaturarne l’essenza. Proprio su questo punto il Maestro Pasticcere è intervenuto con parole nette, riaccendendo il dibattito sul “tiramisù perfetto”.

Le regole di Iginio Massari per un tiramisù perfetto

Secondo il maestro Massari, la prima regola è rispettare la ricetta tradizionale e gli ingredienti di base del tiramisù. Dal punto di vista tecnico, il pasticcere insiste sull’importanza della qualità delle materie prime. ‘La Repubblica’ ha riportato le sue dichiarazioni riferite in merito durante un’intervista, partendo dal caffè che deve essere preparato correttamente: “il caffè deve essere espresso, caldo, non allungato.”

Altro elemento fondamentale è la consistenza dei savoiardi, che devono essere ben inzuppati ma non eccessivamente bagnati. L’equilibrio tra morbidezza e struttura è uno degli aspetti più delicati nella preparazione del tiramisù. Anche il mascarpone gioca un ruolo centrale, dato che deve essere di alta qualità, cremoso e lavorato con attenzione. Massari ammette però una piccola concessione che è quella di aggiungeredella panna montata per rendere la crema più leggera.

Le sue dichiarazioni arrivano mentre il Maestro si trovava a Londra, dove ha partecipato come ambasciatore ufficiale a un evento legato al record del tiramisù più lungo del mondo. Massari ha, infatti, elogiato in diverse occasioni il tiramisù che secondo lui è un dolce unico al mondo.

Perché quello alle fragole non è vero tiramisù

Durante l’intervista condivisa da ‘La Repubblica’ Massari si è espresso anche sul tiramisù alle fragole o su quello in generale alla frutta. Il Maestro pasticcere ha dichiarato: “Quello alle fragole non è vero tiramisù”, sottolineando come le varianti con la frutta non possano essere considerate autentiche.

Massari ha aggiunto anche un paragone efficace per spiegare il concetto: “se tu ti chiami Giovanni e io ti chiamo Maria, non mi rispondi”. Un’osservazione semplice ma incisiva, che rende evidente come cambiare ingredienti fondamentali significhi snaturare il risultato finale. In quei casi secondo Massari sarebbe più corretto parlare di “dolce al mascarpone” con la frutta.

Tiramisù tra storia e popolarità: un dolce simbolo dell’Italia

Le origini del tiramisù sono spesso oggetto di dibattito, ma la versione più accreditata lo colloca in Veneto negli anni Sessanta. Il tiramisù ha poi conosciuto una diffusione rapidissima, diventando uno dei dessert più richiesti nei ristoranti di tutto il mondo, tanto che è stato istituito un Tiramisù Day.

Gli ingredienti sono pochi, ma la riuscita del dolce dipende da una lavorazione precisa e da un perfetto equilibrio tra le componenti. Negli ultimi anni, la sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie ai social e alla diffusione di versioni reinterpretate. Il tiramisù, ad esempio, è stato uno dei piatti più apprezzati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Il tiramisù ha così cominciato a rappresentare l’Italia nel mondo. Come riporta lo stesso Massari un dolce che racconta la convivialità, la famiglia e la cucina domestica, ma allo stesso tempo è capace di adattarsi ai contesti più diversi, dai ristoranti stellati alle tavole di casa.