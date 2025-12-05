Iginio Massari ha lanciato un'acqua tonica al panettone, un modo per interpretare in maniera diversa il dolce simbolo del Natale: quanto costa

Iginio Massari non smette mai di stupire: il re dei pasticcieri italiani ha lanciato un’acqua tonica al panettone, un’idea sviluppata insieme al figlio Nicola, a Baldo Baldanini e Galvanina. Un prodotto innovativo che arriva sul mercato in tempo per le festività natalizie, grazie all’unione di tre realtà italiane di eccellenza.

Iginio Massari lancia l’acqua tonica al panettone

Come detto l’idea di realizzare un’acqua tonica al gusto di panettone è stata sviluppata da Iginio Massari e dal figlio Nicola in collaborazione con Baldo Baldinini, ex profumiere e ora alchimista di DiBaldo Spirits, e Galvanina. Il nome scelto per la bevanda è Panettonic.

L’ispirazione di questa speciale acqua tonica si deve a Nicola Massari, primogenito di Iginio: “Vedere questa intuizione realizzarsi grazie al lavoro tecnico e sensoriale di Galvanina e Baldo Baldinini è una grande soddisfazione – si legge su ‘BerverFood’ – è un progetto dove tradizione e innovazione si sposano alla perfezione, con una particolare piacevolezza nel riconoscere note tipicamente da forno in una bevanda”.

Nicola e Iginio Massari, partendo da un’intuizione, hanno deciso di mettersi al lavoro per creare una nuova interpretazione del gusto del panettone, offrendo una prospettiva completamente diversa e innovativa del dolce simbolo delle festività natalizie.

Una volta raccolto lo spunto creativo dei due Massari, Galvanina e Baldinini si sono messi all’opera insieme, fondendo le due competenze complementari: da una parte l’approccio botanico e aromatico di alta precisione di Baldo Banldinini, il fondatore di DiBaldo Spirits; dall’altra la grande esperienze di Galvanina nella produzione di bevande biologiche premium.

Il risultato è la nascita di un’acqua tonica caratterizzata da un profilo aromatico unico e capace di richiamare le note tipiche del panettone, come gli agrumi canditi, la vaniglia, le spezie e le botaniche naturali. Il tutto riunito in una struttura elegante e fresca, destinata sia alla mixology d’autore che alla pura degustazione.

Quanto costa l’acqua tonica al panettone di Iginio Massari

Panettonic, la prima acqua tonica al gusto di panettone, sarà acquistabile presso tutte le pasticcerie Iginio Massari Alta Pasticceria di Brescia, Milano, Torino, Firenze e Roma, oltre che nei vari pop up store, sul sito ufficiale di Iginio Massari e in locali selezionati da Galvanina.

L’acqua tonica al panettone, al momento, è disponibile solo all’interno di una box regalo a tema natalizio in abbinamento al panettone del Maestro Massari e al Gin Dry DiBaldo. Il prezzo della Box Regalo-Gin Panettonic, come si legge sul sito ufficiale di Iginio Massari, è di 129 euro e comprende: un panettone da un chilo, una bottiglia di Dry Gin Dibaldo e quattro bottiglie di Panettonic Galvanina.

Del nuovo progetto realizzato in collaborazione con Iginio Massari, autore anche nel 2025 del suo panettone artigianale di Natale, ha parlato così Baldo Baldinini, alchimista di fama nazionale e architetto del gusto. Baldinini ha spiegato che l’essenza del progetto sta nell’equilibrio:

“La collaborazione con Galvanina ci ha permesso di creare un’acqua tonica unica che porta una firma botanica autentica e allo stesso tempo rispettosa della tradizione”. Gianluca Privitera, il Ceo di Galvanina, ha aggiunto: “La collaborazione riflette il meglio dell’eccellenza italiana: creatività, artigianalità e innovazione. Panettonic è un prodotto che unisce storia e contemporaneità”.