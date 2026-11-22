L'IA consiglia un viaggio a Verbania a due amiche spagnole e le conduce alla scoperta di un'antica tradizione che pochi si aspetterebbero di trovare

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Che cosa succede quando due turiste spagnole chiedono all’intelligenza artificiale di suggerire una destinazione per il loro prossimo weekend? La risposta può riservare qualche sorpresa, come è accaduto a due amiche di Madrid che, seguendo il consiglio dell’IA, hanno organizzato un viaggio a Verbania, sulle rive del Lago Maggiore, per un motivo davvero particolare.

Perché l’IA ha consigliato Verbania a due turiste spagnole

Tutto è cominciato a Madrid, dove Laura ed Eva, due amiche che si conoscono fin dall’infanzia, hanno deciso di organizzare il loro consueto appuntamento annuale. Sebbene le rispettive vite abbiano seguito percorsi differenti, le due hanno conservato l’abitudine di ritrovarsi una volta all’anno per visitare una nuova destinazione e dedicarsi a un’attività da imparare insieme.

Per il viaggio del 2026, la scelta è ricaduta sulla cesteria tradizionale, un’attività artigianale che permette di realizzare cesti attraverso la lavorazione e l’intreccio di materiali vegetali e, per individuare una località nella quale frequentare un corso durante il fine settimana, Laura ed Eva hanno deciso di affidarsi all’IA.

Come si legge su ‘La Stampa’, le due ragazze hanno rivolto allo strumento digitale una domanda: “Dove possiamo andare un fine settimana per apprendere le tecniche di base nella realizzazione di cesti?”. La risposta ha individuato soltanto due possibili destinazioni, una nella campagna portoghese e l’altra in Italia, precisamente a Verbania.

La proposta italiana ha convinto le due amiche soprattutto dopo alcune verifiche pratiche: da Madrid era infatti possibile raggiungere la destinazione con un collegamento aereo conveniente, mentre le sistemazioni disponibili permettevano di rispettare il budget previsto per il soggiorno. Una volta valutati questi aspetti, Laura ed Eva hanno deciso di prenotare il viaggio verso il Lago Maggiore!

Cosa fare a Verbania e perché la tradizione della cesteria attira i turisti

A convincere Laura ed Eva a partire per Verbania è stata, dunque, soprattutto la possibilità di frequentare un corso di cesteria presso il museo La Casa del Lago, nel quartiere di Intra. Il laboratorio, della durata complessiva di dodici ore distribuite su due giornate, ha accolto le due amiche spagnole insieme ad altre sette persone.

La cesteria tradizionale ha radici profonde nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola, dove per generazioni la produzione di cesti ha accompagnato la vita delle comunità rurali e montane; questi manufatti, realizzati a mano con materiali reperibili nei boschi, erano utilizzati soprattutto per la raccolta dei prodotti agricoli e per il trasporto di quanto serviva nelle attività quotidiane.

La realizzazione dei cesti richiedeva una preparazione accurata, che cominciava dalla scelta dei materiali vegetali più adatti alla lavorazione; tra quelli utilizzati figuravano il salice e il nocciolo, oltre al castagno, i cui rami venivano selezionati e conservati prima di essere intrecciati secondo tecniche tramandate nel tempo.

Oggi questa tradizione continua a essere valorizzata anche attraverso le attività del museo La Casa del Lago, gestito dalla cooperativa Valgrande in collaborazione con l’associazione Proteus. Le iniziative culturali e i laboratori permettono di avvicinarsi a un sapere artigianale legato alla storia locale, lo stesso che ha spinto Laura ed Eva a raggiungere Verbania dopo aver seguito il suggerimento dell’intelligenza artificiale.