L'hotel trentino a conduzione familiare ottiene il prestigioso riconoscimento di Tripadvisor, scopriamo quali sono i suoi segreti per il successo

Quest’anno, il prestigioso titolo di Best of the Best – assegnato dalla classifica Travellers di Tripadvisor – se lo aggiudica l’Hotel Nordik di Andalo. Un vero successo, considerando che solo l’1% delle strutture su oltre 8 milioni di profili alberghieri registrati in tutto il mondo ottiene il requisito indispensabile per accedere al titolo: il maggior numero possibile di valutazioni eccellenti nel corso di 12 mesi. L’hotel trentino può vantare molteplici servizi, una cucina d’eccellenza e un’atmosfera esclusiva tipica delle strutture di lusso, ma anche un ambiente intimo grazie alla sua conduzione familiare. Ecco quali sono i segreti di questo incredibile successo.

L’Hotel Nordik di Andalo premiato da Tripadvisor

Incastonato tra le montagne della Paganella e le Dolomiti di Brenta, in una cornice naturale davvero da sogno, l’Hotel Nordik di Andalo è una delle strutture alberghiere d’eccellenza non solamente del Trentino, ma anche dell’Italia intera. L’hotel ha da poco ottenuto il titolo di Best of the Best, assegnato annualmente da Tripadvisor, ma non è il primo riconoscimento di cui può fregiarsi. Lo scorso anno, infatti, sempre il celebre portale di prenotazione di alloggi e ristoranti lo aveva premiato come Miglior Hotel d’Italia. Le sue recensioni sono eccellenti, sebbene la struttura sia “solamente” un quattro stelle: il lusso di cui ammanta i suoi ospiti le è valsa un giudizio unanime dai clienti.

L’Hotel Nordik di Andalo è a gestione familiare: dal 1968, a prendersene cura è la famiglia Muratovic, oggi nei panni della titolare Mima. Questo garantisce un’atmosfera intima e la possibilità di accogliere al meglio le richieste degli ospiti, crescendo anno dopo anno anche nei periodi più bui come quello del Covid. Di recente l’hotel ha subito un’importante rinnovamento, che ha coinvolto principalmente le camere – diventate ancora più confortevoli e curate sin nei minimi dettagli. Non manca poi un’attenzione quasi maniacale per i servizi offerti, il vero punto forte della struttura.

Un hotel adults only e pet friendly: i segreti del successo

In un’intervista rilasciata al “Corriere del Trentino”, la titolare Mima Muratovic ha cercato di spiegare quali sono i motivi che hanno portato il suo hotel ad ottenere il titolo di Best of the Best assegnato da Tripadvisor. Innanzitutto, la struttura ha adottato una linea ben precisa: è diventata adults only e pet friendly. “Per un soggiorno ancora più rilassante, da quest’anno accogliamo solo ospiti dai 14 anni in su e siamo da sempre uno dei pochi hotel in zona dove anche gli animali sono ben accetti” – spiega Mima. Anche i servizi offerti sono numerosi, sia per chi vuole semplicemente godersi qualche giorno di relax che per chi invece preferisce l’avventura.

L’Hotel Nordik vanta una palestra attrezzata e un ottimo centro benessere, ma c’è chi non si accontenta di rimanere tra quattro mura e vuole esplorare il territorio. Oltre all’attrezzatura per lo sci, la struttura mette dunque a disposizione mountain bike ed e-bike a noleggio, per godersi un’avventura all’aria aperta. In ottica green, è poi possibile sfruttare le colonnine di ricarica veloce per auto elettriche – magari mentre ci si fa una bella pedalata in montagna. Infine, l’offerta culinaria è notevole: “Mio marito, che è nato in Trentino, porta con sé tutta la passione per i sapori del territorio. I nostri piatti forti sono quelli che raccontano la tradizione, preparati con ingredienti locali e genuini” – conclude la Muratovic.