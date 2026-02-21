L'Hollywood di Milano compie 40 anni: tutti gli ospiti vip

Correva l’anno 1986, e la città di Milano era in pieno fermento musicale, artistico e creativo: nel momento più favorevole per la vita notturna meneghina, tre soci – Dj Ringo, Roberto Galli e Giorgio Baldaccini – hanno aperto il loro club. Nasce così lo storico Hollywood, una delle discoteche più famose di Milano, che adesso compie 40 anni. Nella sua lunga storia, raccontata da Alberto Baldaccini (figlio di Giorgio) ai microfoni del “Corriere della Sera”, sono tantissimi i vip internazionali che vi sono stati ospitati. Alcuni dei quali hanno lasciato il segno nell’immaginario collettivo. Scopriamoli insieme.