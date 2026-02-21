Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

L'Hollywood di Milano compie 40 anni: tutti gli ospiti vip

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Correva l’anno 1986, e la città di Milano era in pieno fermento musicale, artistico e creativo: nel momento più favorevole per la vita notturna meneghina, tre soci – Dj Ringo, Roberto Galli e Giorgio Baldaccini – hanno aperto il loro club. Nasce così lo storico Hollywood, una delle discoteche più famose di Milano, che adesso compie 40 anni. Nella sua lunga storia, raccontata da Alberto Baldaccini (figlio di Giorgio) ai microfoni del “Corriere della Sera”, sono tantissimi i vip internazionali che vi sono stati ospitati. Alcuni dei quali hanno lasciato il segno nell’immaginario collettivo. Scopriamoli insieme.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI