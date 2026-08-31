Harry Styles in concerto a Roma nel 2027: accordo vicino

Accordo vicino per il concerto di Harry Styles a Roma nel 2027: è caccia alla location per l'esibizione della popstar britannica nella Capitale

Harry Styles in concerto a Roma: è sempre più vicina l’esibizione dell’ex One Direction nella Capitale. Le trattative sarebbero a buon punto per una data nel 2027 che andrebbe ad aggiungere un’altra stella al già ricco calendario di eventi musicali romani.

Concerto di Harry Styles a Roma: accordo a un passo

Come riportato da ‘Repubblica’, la trattativa per portare Harry Styles a Roma è in fase avanzata: d’altronde poche settimane fa, l’Assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato aveva ammesso pubblicamente che la città stava “combattendo commercialmente” per portare nella Capitale la popstar britannica.

Mentre le fan italiane attendono l’annuncio definitivo, è già scattata la caccia alla location di quello che sarà in assoluto il primo concerto di Harry Styles a Roma. Al momento l’ipotesi che va per la maggiore riguarda il Circo Massimo, sede di grandi concerti nel corso degli anni, dai Genesis a David Gilmour, passando per i Rolling Stones, i Guns N’ Roses e Bruce Springsteen.

Ma c’è chi sogna in grande e mette sul tavolo addirittura Tor Vergata, immaginando di replicare il mega concerto di Ultimo che il 4 luglio del 2026 ha radunato sotto il palco qualcosa come 250.000 spettatori: ipotesi difficile ma non per questo impraticabile, anche se richiede sforzi superiori sia per tutta la macchina organizzativa.

Qualora venisse confermato, il concerto di Harry Styles andrebbe a inserirsi in un 2027 che si annuncia già epocale per Roma: allo stadio Olimpico sono in programma le dieci esibizioni di giugno per il Giubileo di Vasco Rossi, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di almeno due date degli Oasis che intanto presenteranno alla Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso, il documentario ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ dedicato alla reunion dei fratelli Gallagher.

La vita romana di Harry Styles

Esibirsi a Roma avrebbe un sapore ancora più speciale per Harry Styles che ha fatto della Capitale una sorta di seconda casa: la popstar britannica, negli ultimi anni, ha trascorso diverso tempo in città ed è stato avvistato spesso in giro per le strade della Capitale, intento a fare jogging, in bicicletta o anche allo storico mercato di Porta Portese.

Harry è diventato praticamente romano d’adozione e nel 2025 è stato fotografato in piazza San Pietro, in mezzo a migliaia di fedeli che si erano riuniti per assistere al primo saluto di Papa Leone XIV appena eletto Pontefice.

Da quando ha intrapreso la carriera da solista dopo gli One Direction, Harry Styles si è già esibito in diverse occasioni in Italia, a cominciare dalle tre date del suo ‘Live on Tour‘: il 10 novembre 2027 all’Alcatraz di Milano, il 2 aprile 2018 al Mediolanum Forum di Milano e il 4 aprile 2019 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Sono stati sempre tre i concerti italiani del successivo ‘Love on Tour‘: il 25 luglio ha cantato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e la sera seguente al PalAlpitour di Torino; per lo stesso tour è tornato poi in Italia un anno dopo, quando ha mandato in estati più di 100.000 fan alla RCF Arena di Reggio Emilia per l’ultima data della sua lunga tournée