Harry Styles annuncia due concerti a Roma: "beffa" per Milano

Harry Styles annuncia due concerti a Roma e Milano resta fuori dal tour nonostante i poster apparsi in città che avevano fatto sperare i fan

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L’attesa cresciuta negli ultimi giorni attorno a Harry Styles ha trovato finalmente una risposta: i manifesti comparsi in diverse città avevano lasciato intendere che qualcosa fosse in arrivo e, in Italia, avevano acceso soprattutto le speranze dei fan di Roma e Milano.

Perché Harry Styles non sarà a Milano

Tutto era cominciato con una serie di cartelloni comparsi quasi nello stesso momento in diverse città. A Milano erano stati avvistati in corso Vittorio Emanuele II e corso Vercelli, mentre a Roma avevano fatto la loro comparsa anche in piazza Mazzini e piazza della Repubblica; pochi elementi e soprattutto una data, il 10 settembre, scelta per annunciare qualcosa che fino a quel momento restava avvolto nel mistero.

La stessa campagna era arrivata anche a Madrid, Berlino, Parigi e Dublino, oltre che in alcune città del Nord America, quindi la presenza dei manifesti nel capoluogo lombardo aveva rafforzato l’idea che Milano potesse entrare nella nuova parte del tour, tanto che tra i fan avevano cominciato a circolare ipotesi su un possibile concerto a San Siro o all’Ippodromo Snai.

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, il 10 settembre, con l’annuncio ufficiale, il quadro è diventato inequivocabile: Harry Styles tornerà in Italia nel 2027, però il calendario prevede soltanto due concerti a Roma.

Milano resta quindi fuori dalla nuova tranche del Together, Together Tour, una scelta che sui social ha inevitabilmente lasciato spazio alla delusione di chi aveva interpretato quei cartelloni come l’anticipazione di una data nel capoluogo lombardo.

Per molti fan il riferimento va anche al precedente del 2018, quando Styles si esibì al Mediolanum Forum durante il Live On Tour, tappa che appartiene ai primi anni della sua carriera solista e continua a essere ricordata da una parte del pubblico italiano, motivo per cui il ritorno della campagna promozionale a Milano aveva alimentato aspettative ancora più forti.

L’ultima esibizione di Harry Styles in Italia risale invece al 22 luglio 2023, quando chiuse il Love On Tour alla RCF Arena di Reggio Emilia davanti a oltre centomila persone. Da allora il cantante britannico non era più tornato su un palco italiano e il Paese non figurava nemmeno nella prima parte del nuovo tour annunciato per il 2026.

Quando sono i concerti di Harry Styles a Roma

Le date italiane sono fissate per il concerto a Roma sono il 7 e 8 agosto 2027 al Circo Massimo, che ospiterà due serate consecutive del Together, Together Tour. Ad accompagnare Styles nei concerti romani saranno gli LCD Soundsystem, scelti come special guest per entrambe le date.

L’artista ha in programma 25 concerti in 12 città nel 2027, e il calendario europeo prevede tappe anche a Berlino, Parigi, Madrid e Dublino, prima delle ultime serate a Wembley, fissate per il 25, 27 e 28 agosto. La tournée si allunga quindi oltre il programma iniziale, che prevedeva la conclusione entro il 2026.

La vendita generale per Roma partirà lunedì 14 settembre alle 16, mentre saranno disponibili anche alcune formule di prevendita legate alla partnership con American Express. Per gli spettacoli europei è inoltre prevista una quantità limitata di Unpredictable Fun Tickets al prezzo di 20 euro, con ulteriori informazioni attese prossimamente.

Il ritorno in Italia arriva in una fase importante della carriera di Styles, dato che nel 2026 il cantante è tornato con il singolo Aperture e con il quarto album Kiss All The Time, Disco Occasionally, che occupa un ruolo centrale nella nuova tournée insieme ai brani più noti del suo repertorio.

Nello stesso periodo Styles ha portato avanti una lunga serie di concerti al Madison Square Garden di New York e ha ottenuto un Guinness World Records per la più lunga residency di un musicista a Wembley all’interno di una singola serie di spettacoli.

Per l’Italia, invece, la rotta porta al Circo Massimo di Roma, anche se i manifesti comparsi anche a Milano avevano fatto sperare in scenari diversi.