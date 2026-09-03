Hamilton compra la Ferrari dei sogni: "Abbandonata da 30 anni"

Lewis Hamilton ha realizzato uno dei suoi sogni di bambino: il pilota inglese ha acquistato una Ferrari F40 rimasta ferma per più di trent'anni

Lewis Hamilton ha comprato la Ferrari che desiderava fin da quando era bambino: perché anche superati i quarant’anni e con sette mondiali di Formula 1 alle spalle, non si smette mai di sognare.

Hamilton ha comprato la Ferrari che sognava da bambino

L’auto dei sogni del sette volte campione del mondo di Formula 1 è una Ferrari F40 rimasta ferma per circa trent’anni: l’esemplare, acquistato dal primo proprietario e poi custodito senza mai essere utilizzato, è stato individuato da Azimut AHE, realtà specializzata nel settore delle automobili storiche e da collezione.

Hamilton la sognava fin da bambino e quando l’ha vista ancora ricoperta dalla polvere accumulata in più di tre decenni, ha deciso che doveva essere sua: il pilota inglese della Ferrari l’ha comprata per poi affidarla ai tecnici e ai meccanici di Maranello che hanno lavorato settimane per poterla rimettere a nuovo.

Quanto Hamilton desiderasse avere la Ferrari F40 lo ha raccontato lo stesso ex Mercedes con un lungo post sul suo profilo ufficiale di Instagram: “La mia F40. La macchina dei miei sogni, da sempre, fin da quando riesco a ricordare. Da bambino sognavo di averne una. Quando sono entrato in Ferrari l’anno scorso, mi sono assicurato di averne una con me anche il mio primo giorno a Maranello e questo fa capire quanto significhi per me.

Queste auto sono delle vere e proprie opere d’arte e sono incredibilmente rare. Quando ho trovato questa, ricoperta di polvere dopo essere rimasta ferma in un garage per più di trent’anni, ho capito che dovevo portarla a casa.

Prima a Maranello, dove i maestri ingegneri e meccanici della fabbrica hanno lavorato per settimane per riportarla in vita. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto. È stato davvero un sogno che si è avverato. Non vedo l’ora di condividere con tutti voi altri dettagli”.

La storia della Ferrari F40

L’auto tanto desiderata da Lewis Hamilton è una Ferrari F40, presentata nel 1987 per celebrare i quarant’anni della Casa di Maranello, inserita nella classifica delle aziende più grandi al mondo del 2026: è passata alla storia anche per essere stata l’ultima vettura stradale del Cavallino Rampante svelata quando era ancora in vita Enzo Ferrari.

La F40 è stata prodotta in soli 1.315 esemplari che montano un motore V8 biturbo da 2,9 litri, capace di erogare una potenza di 478 cavalli e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 4,1 secondi, per una velocità massima di 324 chilometri orari.

Erede della 288 GTO Evoluzione, la F40 è nota anche per essere stata la prima vettura stradale nella storia della Ferrari costruita con diversi materiali compositi, come il kevlar per il telaio, le fibre di vetro per la carrozzeria, le resine aeronautiche per i serbatoi e il plexigass per i finestrini laterali.

Il disegno della carrozzeria è stato realizzato da parte dello studio Pininfarina da Aldo Brovarone, Pietro Camardella e Leonardo Fioravanti sotto la guida di Nicola Materazzi: quest’ultimo aveva già disegnato la 288 GTO Evoluzione. La vettura venne presentata in anteprima alla stampa il 21 luglio 1987 presso il centro civico di Maranello, mentre due mesi più tardi venne esposta al pubblico nel corso del Salone dell’automobile di Francoforte.