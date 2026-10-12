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Halloween 2026 nei parchi divertimenti d'Italia: tutti gli eventi

4 min di lettura

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

La notte più terrificante dell’anno è alle porte: come festeggiare Halloween 2026? Se in molti scelgono ancora il tradizionale giro porta a porta all’insegna dell’intramontabile “dolcetto o scherzetto”, tante famiglie si preparano ad una giornata davvero speciale. Per una notte delle streghe indimenticabile, ci sono tantissimi appuntamenti nei più grandi parchi divertimenti d’Italia: ecco quelli da non perdere.

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