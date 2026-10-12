Halloween 2026 nei parchi divertimenti d'Italia: tutti gli eventi
di
La notte più terrificante dell’anno è alle porte: come festeggiare Halloween 2026? Se in molti scelgono ancora il tradizionale giro porta a porta all’insegna dell’intramontabile “dolcetto o scherzetto”, tante famiglie si preparano ad una giornata davvero speciale. Per una notte delle streghe indimenticabile, ci sono tantissimi appuntamenti nei più grandi parchi divertimenti d’Italia: ecco quelli da non perdere.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Ilary Blasi si sposa a Ravello, la reazione nel borgo è virale
-
Dove vive Asia Argento: una casa immersa nei ricordi a Roma
-
Boom superyacht in Gallura: patrimonio da 1,4 miliardi di dollari
-
Chi è Sarah Maria Rizea, la nuova Miss Italia 2026
-
Al GF Vip la ricetta del pesto è un caso: interviene l'assessore
-
Carrara chiamata col nome fascista Apuania sulla carta d'identità
-
A Palazzo Salviati a Venezia appartamento in vendita a 5 milioni
-
Ilary Blasi, in vendita la villa della madre vista su Netflix
-
Dove vive Paola Cortellesi e la dedica speciale a Roma