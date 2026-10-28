Halloween 2026, le 7 creazioni speciali di Iginio Massari

Per Halloween 2026, il Maestro Iginio Massari ha pensato a ben sette speciali prodotti, tra dolci, biscotti e lievitati, per festeggiare insieme

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Iginio Massari è diventato uno dei nomi più conosciuti dell’alta pasticceria italiana, con oltre 300 premi e riconoscimenti e pasticcerie in diverse città. Accanto ai dolci della tradizione, ogni anno propone creazioni legate alle ricorrenze. Per Halloween 2026, la collezione comprende diversi prodotti, tra cui biscotti, macarons, panettoni speciali e molto altro.

Le creazioni speciali di Halloween 2026 di Iginio Massari

Anche per Halloween 2026, la pasticceria di Massari ha pensato ad una collezione a tema con biscotti e dolci ispirati ai simboli della festa. Alcuni dolci simbolo della tradizione italiana sono stati così reinventati per l’occasione, come si legge dalla pagina Facebook del Maestro. Le proposte sono disponibili fino al 31 ottobre nelle pasticcerie Iginio Massari Alta Pasticceria di Brescia, Milano Piazza Diaz, Milano Linate, Verona, Torino, Firenze e Roma, oltre che nei Pop-Up Store.

Tra i prodotti più riconoscibili ci sono i Biscotti di Halloween, preparati con pasta frolla e decorati con forme che richiamano zucche, teschi e pipistrelli. Anche i Macarons di Halloween riprendono i colori e i sapori della stagione. Per l’edizione speciale sono proposti nei gusti vaniglia e nocciola, con una ganache a base di panna. C’è poi la Monoporzione Halloween, un dolce a forma di zucca composto da tre strati: una bavarese alla vaniglia, un roulé inzuppato con bagna al lampone e una mousse al lampone. La decorazione richiama il simbolo più noto della festa, mentre il ripieno combina la dolcezza della vaniglia e del lampone.

La collezione include anche il Maritozzo di Halloween, una variante al cacao del tradizionale dolce che piace molto a Massari, tanto che ha aperto a Milano Maritz, una pasticceria dedicata alla vendita dei maritozzi. La brioche contiene marmellata d’arancia, crema pasticcera al cioccolato fondente e panna montata. La finitura con cacao magro e piccoli pipistrelli di cioccolato fondente completa la decorazione e richiama il tema della festa.

A completare le proposte c’è il Pan dei Morti, dolce autunnale legato alla tradizione del periodo che precede la ricorrenza di Ognissanti. Nell’impasto si ritrovano cacao, cioccolato, canditi e frutta secca, insieme a spezie come cannella, anice stellato, zenzero e noce moscata. Per il 2026 è presentato in due varianti: una con frutta candita e una con cremino al latte e nocciola.

Panettone e Panettoncino di Halloween 2026 di Iginio Massari

A formare le sette proposte della collezione di Halloween ci sono anche il Panettone di Halloween e il Panettoncino, due formati dello stesso lievitato a tema. Il panettone di Halloween 2026 di Iginio Massari viene venduto anche sullo shop ufficiale nel formato da 450 grammi, al prezzo di 33 euro. La ricetta parte da un impasto a lievitazione naturale con frammenti di marroni canditi e pepite di cioccolato al latte. A caratterizzare il dolce è anche la copertura colorata a base di cioccolato, completata da teschi di cioccolato fondente.

La proposta riprende quella dell’anno precedente: anche nel 2025 Massari aveva dedicato un panettone speciale a Halloween, con marroni canditi e cioccolato. Nel 2026 la collezione comprende anche il Panettoncino da 60 grammi, una versione in formato mini dello stesso lievitato. Tra i prodotti suggeriti dallo shop insieme al panettone figurava anche la PanetTONIC di Galvanina. La bevanda è proposta in confezione da quattro bottiglie per un totale di 14 euro. Può essere bevuta da sola oppure usata come base per preparare cocktail.