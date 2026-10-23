Halloween 2026 nei campi di zucche in Italia, da Roma a Milano

Volete trascorrere la giornata di Halloween con la famiglia in modo originale? Ecco quali sono i campi di zucche più belli, da Roma a Milano

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Sulla scia di una delle più classiche tradizioni americane legate ad Halloween, anche in Italia si stanno diffondendo i campi di zucche: da Nord a Sud, ci sono moltissime tenute che mettono a disposizione del pubblico grandi distese coltivate, dove potersi godere il contatto con la natura e scoprire le bellezze del mondo autunnale. Inoltre ci sono moltissime attività da fare, tra cui l’intaglio della zucca per poter avere un ricordo di questa splendida esperienza. Scopriamo dove si trovano i campi di zucche.

Cosa sono i campi di zucche e dove si trovano

Se siete alla ricerca di qualcosa di diverso da fare ad Halloween, magari in attesa dei festeggiamenti a notte fonda, potreste godervi una bella giornata all’aria aperta, nei campi di zucche. In America, quella dei Pumpkin Patch è una tradizione molto diffusa, e ormai da qualche anno le famiglie italiane stanno prendendo questa abitudine: anche a poca distanza dalle grandi città si possono trovare delle tenute agricole che, durante il periodo autunnale, aprono i battenti al pubblico con tantissime attività per grandi e piccini.

Mentre Halloween si avvicina, questa è l’occasione perfetta per immergersi nella natura e scoprire come avviene la raccolta delle zucche. Molte tenute offrono la possibilità di scegliere la propria zucca, intagliarla e poi portarla a casa come ricordo di una splendida giornata ottobrina. Sono spesso disponibili, inoltre, laboratori di ogni tipo, momenti a contatto con gli animali, giochi per i più piccoli e persino qualche prelibatezza a base di zucca da degustare in compagnia. Scopriamo quali sono i Pumpkin Patch più belli d’Italia, da Roma a Milano.

I campi di zucche a Roma e dintorni

Roma, che è stata recentemente inserita nella classifica delle migliori mete al mondo dove trascorrere Halloween, vanta una nutrita lista di campi di zucche facilmente raggiungibili dalla città. A Torrimpietra, nei pressi di Fiumicino, tornano le Zucche di Barbabianca: ad organizzare l’evento è l’Azienda Agricola Torre in Pietra Carandini, che quest’anno porta in scena due nuove sorprese, il Villaggio delle Zucche e il Pumpkin Patch. Nella splendida cornice dei Castelli Romani, la Tenuta Mosaico di Castel Gandolfo propone la Tenuta delle Zucche con tantissimi appuntamenti – tra cui uno spettacolo di magia per i bambini.

A Fregene nasce il nuovissimo Parco delle Zucche, situato all’interno del parco avventura: ci sono splendidi percorsi immersi nei colori della natura autunnale, nonché tante sorprese per i più piccini e una divertentissima caccia al tesoro. Chi vuole approfittare di una tiepida giornata di sole per fare una gita fuori porta può invece scegliere tra la Fattoria delle Zucche, che da Prima Porta si è quest’anno trasferita a Nepi (prov. di Viterbo), e il Villaggio delle Zucche a Piani degli Alpaca, a Tarquinia.

I campi di zucche a Milano e dintorni

Anche a Milano e dintorni ci sono diverse possibilità per gli amanti delle zucche. Presso l’area agricola e naturalistica Oasi Ca’ Granda, alle porte della città, va in scena Zucca Land con laboratori creativi di ogni tipo, mercatini di artigianato, giochi divertentissimi e picnic tra i campi. Al parco tematico del Bosco della Luna, anch’esso vicino a Milano, c’è il Campo di Zucche pensato proprio per i più piccoli, su misura delle famiglie. Uscendo dalla città, l’Azienda Agricola La Campanella di Rho mette a disposizione il suo Grande Campo delle Zucche con addirittura un escape game a tema Halloween.

Volete mettervi alla prova? Durante il fine settimana, il Campo delle Zucche organizzato dall’Agricola delle Meraviglie di Vimodrone ospita l’evento Zucche in Festa, con tantissime sfide a tema autunnale. L’Agricola di Lainate, invece, propone la Magia della Zucca: scegliete la vostra, intagliatela e decoratela a piacere, quindi portatela a casa. Infine, a Nerviano c’è il Campo di Federica, un suggestivo Pumpkin Patch con laboratori, installazioni artistiche e specialità da gustare.