La notte più terrificante dell'anno sta per arrivare: scopriamo quali sono gli eventi speciali per festeggiare Halloween 2025 nei parchi divertimento d'Italia

Dall’attesissimo party di Gardaland agli show da “brivido” dedicati ai più piccini: Halloween 2025 si festeggia nei parchi divertimento d’Italia, per vivere infinite emozioni dedicate a tutte le età. Sono davvero tanti gli eventi speciali previsti per chi vuole trascorrere in maniera unica la serata del 31 ottobre – e non solo! Percorsi a tema, sfilate in maschera e spettacoli di ogni tipo sono solo alcune delle novità previste per celebrare la notte più terrificante dell’anno. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Gli eventi di Halloween nei parchi divertimento di Roma

A Roma, Cinecittà World si trasforma nella capitale del divertimento a tema horror, in occasione della festa di Halloween. Tra le attrazioni più amate da chi cerca il brivido c’è sicuramente la celebre Horror House, ma non mancano le novità inaugurate proprio nel 2025: Horror Hotel, Cinetour Blackout e U571 Missione Zombie, tre incredibili esperienze dedicate a coloro che vivono di adrenalina. Da non perdere anche le Halloween Nights, due serate speciali con spettacoli esclusivi e dj set fino a notte fonda, previste per il 31 ottobre e il 1° novembre 2025.

Anche a MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone (prov. di Roma), il periodo di Halloween è davvero speciale. Fino al 2 novembre 2025, ci sono ben 23 attrazioni a tema – tra horror house, percorsi tematici adatti anche ai bambini e parate per tutti i gusti. Novità dell’anno è l’esclusivo Horror Musical Celebration, lo spettacolo che porta in scena alcuni dei grandi classici del brivido. Infine, sono previste tre serate di intrattenimento musicale (25 ottobre, 31 ottobre e 1° novembre 2025), con le attrazioni aperte fino a mezzanotte.

Tutti gli altri eventi di Halloween in Italia

In occasione del suo 50° anniversario, Gardaland sta vivendo un Halloween davvero incredibile. Fino al 2 novembre 2025, grandi e piccini possono godersi tantissime attrazioni a tema e spettacoli inediti, per vivere un’esperienza adrenalinica. Ma la vera sorpresa arriva il 31 ottobre 2025, con il Gardaland Halloween Party: una serata di pura emozione, in compagnia di grandi artisti quali Noemi, Clara e gli Eiffel 65, per ballare fino a mezzanotte.

Per le famiglie, Leolandia (prov. di Bergamo) è senza dubbio una delle scelte migliori. È qui che, fino al 2 novembre 2025, va in scena HalLEOween: tra spettacoli divertentissimi e la parata finale, anche i bimbi possono vivere la magia della notte più spaventosa dell’anno. Il 31 ottobre 2025, inoltre, il parco è aperto fino alle 21:30 con eventi esclusivi e la possibilità di incontrare BellaFaccia dal vivo. La serata si conclude con uno show pirotecnico dedicato proprio ai più piccini, per regalare loro un pizzico di magia.

Tra decorazioni a tema e spettacoli dal vivo, la festa di Halloween è più speciale che mai a Mirabilandia (prov. di Ravenna). Le attrazioni horror, aperte fino al 2 novembre 2025, promettono divertimento per grandi e piccini. Da non perdere Suburbia, l’area tematica che riproduce una città infestata da zombie e creature mostruose, con il nuovo tunnel Acid Rain che catapulta i suoi “ospiti” in un mondo da incubo. Per i bambini, sono invece previsti percorsi come La Camera delle Meraviglie e tanti spettacoli con i loro personaggi d’animazione preferiti (tra cui l’attesissimo Nickelodeon Halloween Party).