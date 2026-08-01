Hailey e Justin Bieber in Italia: vacanza extra lusso in Sicilia

Pare che Justin Bieber e sua moglie Hailey si stiano godendo alcuni giorni di relax in un resort extra lusso in Sicilia: ecco la meta delle loro vacanze

Uno scatto rubato e qualche indiscrezione catturata qua e là: tanto basta per scatenare il gossip, soprattutto quando c’è di mezzo una coppia famosissima – e altrettanto riservata. Stiamo parlando di Justin Bieber e sua moglie Hailey, che alle luci dei riflettori preferiscono la massima privacy, almeno quando vanno in vacanza. Pare che i due si stiano godendo un po’ di relax in Italia: avrebbero scelto una delle mete più esclusive della Sicilia, un resort noto per il lusso e l’intimità che può garantire ai suoi ospiti. Scopriamo dove si trova e quanto costa.

Hailey e Justin Bieber in vacanza in Sicilia

Vacanze italiane per Justin Bieber e consorte: il cantante canadese, in dolce compagnia della moglie Hailey Bieber, torna a far parlare di sé nonostante ormai da tempo cerchi di rimanere lontano dai flash dei paparazzi, quando si tratta della sua vita privata. Galeotta è la foto che lo ritrae impegnato su un campo da golf, una delle sue grandi passioni. Rilanciata sui social, ha dato il via ad una lunga serie di indiscrezioni riportate anche dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, come si legge sul “Corriere della Sera”. Dove si trovano Justin Bieber e Hailey?

A quanto pare, i due starebbero soggiornando in Sicilia: l’isola si sta rivelando una delle mete più gettonate per il turismo, soprattutto dopo il recente matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner e le riprese del film “Odissea” di Christopher Nolan. In particolare, la location che fa da sfondo alle vacanze italiane di Justin e Hailey Bieber sarebbe il grazioso borgo marinaro di Sciacca, situato in provincia di Agrigento. È qui che sorge uno dei resort più esclusivi di tutta la Sicilia, destinazione privilegiata per i vip alla ricerca di un angolo di paradiso lontano da sguardi indiscreti.

Il resort extra lusso dove alloggiano Hailey e Justin Bieber

Il Verdura Resort di Sciacca, appartenente alla collezione Rocco Forte Hotels, è una location d’eccezione per le vacanze vip: immerso nella campagna siciliana, gode di una splendida vista sul mar Mediterraneo. Al contempo, offre un’oasi riservata e intima, tra natura e benessere. Il resort è parte di una proprietà di circa 230 ettari, che comprende anche agrumeti e uliveti: oltre alla struttura principale, dove trovano spazio ampie camere elegantemente arredate, vi sono 20 ville private pensate per gli ospiti più facoltosi, che cercano la massima privacy. Ognuna di esse è dotata di piscina, giardino e terrazza panoramica, nonché di ogni comfort desiderabile per una vacanza extra lusso.

Il resort è anche la meta d’elezione per gli amanti del golf, con due campi da 18 buche e un percorso executive da 9 buche, tutti progettati dall’architetto Kyle Phillips. Per chi invece vuole godersi un soggiorno in pieno relax, c’è la Irene Forte Spa con tantissimi trattamenti per ogni esigenza. E i vari ristoranti offrono un’esperienza variegata tra cucina siciliana, italiana e internazionale. Quanto costa alloggiare al Verdura Resort, come Justin Bieber e sua moglie Hailey? Come è facile immaginare, si tratta di una sistemazione non certo adatta a tutte le tasche, soprattutto in alta stagione: se per le camere si parte da prezzi che superano i 1.000 euro a notte, per affittare una villa privata – la più grande vanta quasi 300 metri quadri – si raggiungono facilmente i 7.000 euro a notte.