Gwyneth Paltrow e la sua casa in Umbria: la dichiarazione d'amore

Nella sua casa in Umbria Gwyneth Paltrow ha trovato un rifugio e un legame profondo con la cultura italiana tra bellezze paesaggistiche e buona cucina

La recente dichiarazione di Gwyneth Paltrow sul suo rapporto con l’Umbria riaccende l’attenzione sul legame stabile che l’attrice coltiva con il territorio. Nel parlare della casa che possiede nella regione, l’attrice e fondatrice di Goop descrive un luogo che considera un punto fermo della sua vita privata. Una scelta che suscita curiosità: cosa rappresenta davvero questa residenza umbra per l’attrice e quale ruolo ha nel suo rapporto con l’Italia?

La casa italiana di Gwyneth Paltrow è in Umbria

Il rapporto tra l’attrice e l’Umbria non nasce oggi: Gwyneth Paltrow frequenta la regione da molti anni e la considera un luogo dove rallentare, ritrovare equilibrio e dedicarsi a una quotidianità essenziale; a suscitare interesse è il fatto che la star parli apertamente di una casa in Umbria, una proprietà privata di cui non rivela l’esatta posizione. In passato si è ipotizzato un legame con Montone, ma Paltrow mantiene volontariamente un velo di riservatezza sul luogo che considera la sua oasi personale.

Proprio in riferimento a questa scelta, arriva l’unica citazione diretta che l’attrice concede alle testate italiane. Come riportato su ‘La Repubblica’, Paltrow afferma: “Abbiamo una casa in Umbria: torniamo più volte l’anno. Amo quel territorio, il cuore verde d’Italia, rilassante, bellissimo. Da voi mi sento subito ‘resettata’: qualità della vita, cura delle cose, senso estetico”.

Nel suo scorso soggiorno umbro non mancano riferimenti alla cucina locale, una passione che la Paltrow coltiva da tempo: proprio su Instagram pubblica il video diventato virale e il piatto tradizionale perugino, che lei definisce con ironia “torta al testo”, diventa l’occasione per mostrare uno spaccato di quotidianità umbra: la vista sulle colline, i prodotti a km 0, la lentezza dei gesti.

Perché l’Italia è diventata la meta del cuore per Gwyneth Paltrow

Per Gwineth l’Italia diventa un luogo di ispirazione professionale, culturale e personale. I suoi viaggi recenti lo dimostrano. Prima di approdare in Umbria, l’attrice è avvistata a Capri durante il défilé di Jacquemus, poi nelle vie di Milano insieme al marito Brad Falchuk, e ancora in Toscana e all’Elba per un corso di cucina che racconta la sua passione per i sapori locali.

L’Italian Trip 2024 dell’attrice conferma questa relazione privilegiata. Prima Milano, poi la Toscana con una tappa a Cortona, quindi l’isola d’Elba e infine il ritorno nelle colline dell’Alto Tevere, dove Gwyneth soggiorna spesso nelle residenze di charme del Castello di Reschio. Il suo rapporto con il Belpaese si traduce anche in una scelta imprenditoriale: la linea beauty Goop ha debuttato ufficialmente in Italia attraverso un distributore specializzato nel settore green.

Mentre l’attrice continua a frequentare con costanza il territorio umbro, prosegue anche il suo ritorno sul grande schermo. Paltrow è infatti nel cast di ‘Marty Supreme’, il nuovo film di Josh Safdie prodotto da A24, dove interpreta una star degli anni ’50 accanto a Timothée Chalamet, protagonista nei panni del giocatore-truffatore Marty Mauser. Un progetto che segna il suo rientro nel cinema e che procede in parallelo con l’espansione di Goop nel mercato europeo.

In questo quadro, l’Umbria rimane per la Paltrow un punto di riferimento stabile: un luogo dove isolarsi dai ritmi del lavoro e ritrovare un equilibrio che considera essenziale. Un’abitudine ormai consolidata, che conferma quanto quel territorio sia diventato parte della sua quotidianità.