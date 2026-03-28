Il gusto di gelato del 2026 è Melody: gli ingredienti speciali

Il nuovo gusto di gelato del 2026 si chiama Melody ed è realizzato con una composizione di ingredienti golosi ispirati a una partitura musicale

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In occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, celebrata il 24 marzo scorso, è stato rivelato quello che sarà il gusto simbolo della bella stagione 2026. Si chiama Melody e nasce dalla golosa idea di trasformare il gelato in un’esperienza che richiama armonie e suggestioni!

Com’è fatto il gelato Melody 2026

Presentato durante il Gelato Day, Melody già dal nome richiama l’idea di un delizioso accostamento di sapori. La base è in morbida crema, ideata per sostenere il resto della composizione; su questa struttura si inserisce una variegatura al pistacchio accompagnata da una granella croccante dello stesso ingrediente; a completare il profilo gustativo interviene una salsa all’arancia, che introduce una nota fresca e luminosa.

Il risultato è un equilibrio tra consistenze e temperature sensoriali che alternano cremosità e croccantezza con una fresca nota agrumata che rompe la monotonia. La ricetta ufficiale è stata sviluppata dal maestro gelatiere Juanma Guerrero, alla guida della gelateria “Sicilia Gelati” a Torre del Mar, in Spagna, dopo aver vinto un concorso internazionale promosso nel settore durante l’ultima edizione di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence.

Questa edizione del gusto 2026, unica in Europa, ha preso spunto dal dialogo tra gastronomia e musica, e ha creato un legame simbolico con un grande evento europeo previsto nello stesso anno, ovvero l’Eurovision Song Contest, che sarà dal 12 al 16 maggio a Vienna.

L’idea è stata quella di raccontare il gelato come linguaggio universale, capace di attraversare culture e territori, proprio come accade per la musica, non a caso il nome dato all’evento è “Il Gelato che fa cantare l’Europa”; è stato ribadito il ruolo del gelato artigianale come espressione della tradizione gastronomica italiana ed europea, riconosciuta anche a livello internazionale per il suo valore culturale.

Che cos’è il Gelato Day 2026

La Giornata Europea del Gelato Artigianale è arrivata alla sua quattordicesima edizione e si è confermata come l’unica ricorrenza ufficiale dedicata a un alimento dal Parlamento Europeo. Nel tempo è diventata un appuntamento diffuso, capace di coinvolgere migliaia di gelaterie e professionisti del settore.

Il 24 marzo scorso le gelaterie in tutta Europa hanno partecipato con degustazioni e iniziative dedicate, spesso proponendo reinterpretazioni del gusto dell’anno. Il giorno successivo le celebrazioni si sono spostate anche in ambito istituzionale, con eventi ospitati dal Ministero dell’Agricoltura, dove è stato offerto al pubblico il gusto Melody.

Alcune città hanno organizzato attività collaterali. A Vienna, ad esempio, una gelateria ha allestito uno spazio temporaneo dedicato alla storia del gelato nel contesto locale, con dimostrazioni e momenti divulgativi. Le iniziative non si fermeranno al mese di marzo e sono previste nelle settimane successive nuovi appuntamenti in Italia e all’estero.

Nel frattempo, sul piano organizzativo, la rete europea dei gelatieri artigiani ha continuato a espandersi, con l’ingresso di nuovi Paesi nella Confederazione di riferimento.

Nel 2025 il comparto ha registrato numeri significativi e, dai dati riportati su ‘Il Sole 24 ore’, sembra che il mercato globale del gelato abbia raggiunto un valore di circa 16,5 miliardi di euro, con una crescita complessiva dell’8,5%, dato che ha confermato il peso economico e culturale di questo prodotto, ben oltre la dimensione stagionale.