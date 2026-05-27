Stabilimenti più belli: Guida migliori beach club d’Italia 2026
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Nuova edizione della Guida ai migliori bech club d’Italia, dedicata al top degli stabilimenti balneari del nostro Paese, divisi in tre categorie in base al posizionamento: luxury (oltre i 200 euro al giorno), premium (tra i 50 e i 200 euro al giorno) e accessibile (fino ai 50 euro al giorno). Durante il Gran Galà ospitato dall’Excelsior Hotel Gallia di Milano, sono stati annunciati tutti i vincitori del 2026, insieme ai premi speciali.
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