Stabilimenti più belli: Guida migliori beach club d’Italia 2026

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuova edizione della Guida ai migliori bech club d’Italia, dedicata al top degli stabilimenti balneari del nostro Paese, divisi in tre categorie in base al posizionamento: luxury (oltre i 200 euro al giorno), premium (tra i 50 e i 200 euro al giorno) e accessibile (fino ai 50 euro al giorno). Durante il Gran Galà ospitato dall’Excelsior Hotel Gallia di Milano, sono stati annunciati tutti i vincitori del 2026, insieme ai premi speciali.