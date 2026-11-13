Guida Michelin 2027, tutte le nuove Stelle e chi l'ha persa

A Piacenza presentata la nuova edizione della Guida Michelin 2027 con il meglio della ristorazione italiana: svelate le nuove Stelle e chi l'ha persa

Il Teatro Municipale di Piacenza ha ospitato la presentazione della 72a edizione della Guida Michelin Italia: un evento che ha visto la partecipazione di chef, ristoratori e giornalisti provenienti da ogni angolo del Paese per assistere all’annuncio delle nuove Stelle e dei premi speciali.

Guida Michelin 2027, le nuove Stelle

Con la nuova edizione il numero di ristoranti stellati in Italia arriva sale a 382: sono 329 le insegne con una Stella, 40 quelle con due Stelle e 13 i locali tristellati. Le new entry da una stella sono 24, mentre tre ristoranti sono passati a due Stelle: i romani Pascucci al Porticciolo e Orma Roma e il modenese Al Gatto Verde.

La cerimonia di premiazione si è aperta con un omaggio e una standing ovation per Nadia Santini, chef del ristorante tristellato Dal Pescatore, scomparsa all’età di 72 anni e prima donna italiana a ottenere le tre Stelle.

Due Stelle

Pascucci al Porticciolo di Roma

Orma Roma di Roma

Al Gatto Verde di Modena

Una Stella

Amanõ di Vincenzo Sorvillo a Cagliari

Akoya di Christian Mandura e Alessandro Dada a Torino

Tosca di Daniele Sera a Casale d’Elsa (Siena)

Osteria Arbustivo di Cristian Torsello a Paestum (Salerno)

Téa del Kosmo di Michele Talarico a Livigno (Sondrio)

Simone Lezzerini di N’uovo Vino e Cucina di Sutri (Viterbo)

Mamesa di Marc Bernhart a Burgusio (Bolzano)

1224 Restaurant Cortina di Federico Rivacci

Nomo Ante di Giulio Luigi Zoli a Roma

Charleston by Giovanni Solofra a Palermo

La Spigola di Roberto Pisano a Golfo Aranci

Visione Restaurant & living con Samuele di Murro a Barbaresco (Cuneo)

Casa Rapisarda con Alessandro Rapisarda a Numana (Ancona)

Maxi con Emmanuel Scotti a Vico Equense (Napoli)

Ulìa con Salvatore Camedda ad Arzachena (Oristano)

Casanova con Michele Panzerini a Polignano a Mare (Bari)

Casa Romano con Luca Adobati ad Alzano Lombardo (Bergamo)

Quid con Juan Camilo Quintero a Roma

La limonaia di Cesare Grandi a Torino

Locanda Baggio con Daniele Dalla Riva ad Asolo (Treviso)

Autem con Luca Natalini a Milano

Strattoria con Alessio Rossi a Montrigiasco (Novara)

Baldo vino con Marco Cahssai a Pistoia

Bros’ con Isabella Poti e Floriano Pellegrino a Martina Franca (Taranto).

Premi Speciali

Premio Opening of the year

Juan Camilo Quintero del Quid di Roma

Premio Young chef award

Simone Lezzerini di N’Uovo Vino e Cucina a Sutri (Viterbo)

Premio Passion Dessert

Verso Capitaneo di Milano

Orma Roma di Roma

Lorelei di Sorrento (Napoli)

Quid di Roma

Charleston by Giovanni Solofra di Palermo

Sommelier Award 2027

Andrea Bravaccini del Ristorante del Lago di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)

Service Award

Stefania Lepore di Casa Klopé By Luigi Lepore a Francavilla Angitola (Vibo Valentia).

Chi ha perso la Stella Michelin in Italia

La nuova edizione della Guida Michelin 2027 ha segnato anche la perdita di diverse Stelle, a partire dal ristorante Uliassi di Senigallia, che passa da tre a due Stelle. In totale i ristoranti italiani da tre Stelle sono 13, due in meno rispetto all’anno scorso: oltre a Uliassi scompare dall’elenco il ristorante Quattro Passi di Nerano, uscito dalla Guida dopo la chiusura, in attesa di una nuova apertura presso il Romeo Hotel a Massa Lubrense.