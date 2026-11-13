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Guida Michelin 2027, tutte le nuove Stelle e chi l'ha persa

A Piacenza presentata la nuova edizione della Guida Michelin 2027 con il meglio della ristorazione italiana: svelate le nuove Stelle e chi l'ha persa

3 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Guida Michelin 2027

Il Teatro Municipale di Piacenza ha ospitato la presentazione della 72a edizione della Guida Michelin Italia: un evento che ha visto la partecipazione di chef, ristoratori e giornalisti provenienti da ogni angolo del Paese per assistere all’annuncio delle nuove Stelle e dei premi speciali.

Guida Michelin 2027, le nuove Stelle

Con la nuova edizione il numero di ristoranti stellati in Italia arriva sale a 382: sono 329 le insegne con una Stella, 40 quelle con due Stelle e 13 i locali tristellati. Le new entry da una stella sono 24, mentre tre ristoranti sono passati a due Stelle: i romani Pascucci al Porticciolo e Orma Roma e il modenese Al Gatto Verde.

La cerimonia di premiazione si è aperta con un omaggio e una standing ovation per Nadia Santini, chef del ristorante tristellato Dal Pescatore, scomparsa all’età di 72 anni e prima donna italiana a ottenere le tre Stelle.

Due Stelle

  • Pascucci al Porticciolo di Roma
  • Orma Roma di Roma
  • Al Gatto Verde di Modena

Una Stella

  • Amanõ di Vincenzo Sorvillo a Cagliari
  • Akoya di Christian Mandura e Alessandro Dada a Torino
  • Tosca di Daniele Sera a Casale d’Elsa (Siena)
  • Osteria Arbustivo di Cristian Torsello a Paestum (Salerno)
  • Téa del Kosmo di Michele Talarico a Livigno (Sondrio)
  • Simone Lezzerini di N’uovo Vino e Cucina di Sutri (Viterbo)
  • Mamesa di Marc Bernhart a Burgusio (Bolzano)
  • 1224 Restaurant Cortina di Federico Rivacci
  • Nomo Ante di Giulio Luigi Zoli a Roma
  • Charleston by Giovanni Solofra a Palermo
  • La Spigola di Roberto Pisano a Golfo Aranci
  • Visione Restaurant & living con Samuele di Murro a Barbaresco (Cuneo)
  • Casa Rapisarda con Alessandro Rapisarda a Numana (Ancona)
  • Maxi con Emmanuel Scotti a Vico Equense (Napoli)
  • Ulìa con Salvatore Camedda ad Arzachena (Oristano)
  • Casanova con Michele Panzerini a Polignano a Mare (Bari)
  • Casa Romano con Luca Adobati ad Alzano Lombardo (Bergamo)
  • Quid con Juan Camilo Quintero a Roma
  • La limonaia di Cesare Grandi a Torino
  • Locanda Baggio con Daniele Dalla Riva ad Asolo (Treviso)
  • Autem con Luca Natalini a Milano
  • Strattoria con Alessio Rossi a Montrigiasco (Novara)
  • Baldo vino con Marco Cahssai a Pistoia
  • Bros’ con Isabella Poti e Floriano Pellegrino a Martina Franca (Taranto).

Premi Speciali

Premio Opening of the year

  • Juan Camilo Quintero del Quid di Roma

Premio Young chef award

  • Simone Lezzerini di N’Uovo Vino e Cucina a Sutri (Viterbo)

Premio Passion Dessert

  • Verso Capitaneo di Milano
  • Orma Roma di Roma
  • Lorelei di Sorrento (Napoli)
  • Quid di Roma
  • Charleston by Giovanni Solofra di Palermo

Sommelier Award 2027

  • Andrea Bravaccini del Ristorante del Lago di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)

Service Award

  • Stefania Lepore di Casa Klopé By Luigi Lepore a Francavilla Angitola (Vibo Valentia).

Chi ha perso la Stella Michelin in Italia

La nuova edizione della Guida Michelin 2027 ha segnato anche la perdita di diverse Stelle, a partire dal ristorante Uliassi di Senigallia, che passa da tre a due Stelle. In totale i ristoranti italiani da tre Stelle sono 13, due in meno rispetto all’anno scorso: oltre a Uliassi scompare dall’elenco il ristorante Quattro Passi di Nerano, uscito dalla Guida dopo la chiusura, in attesa di una nuova apertura presso il Romeo Hotel a Massa Lubrense.

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