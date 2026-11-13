Guida Michelin 2027, tutte le nuove Stelle e chi l'ha persa
A Piacenza presentata la nuova edizione della Guida Michelin 2027 con il meglio della ristorazione italiana: svelate le nuove Stelle e chi l'ha persa
Il Teatro Municipale di Piacenza ha ospitato la presentazione della 72a edizione della Guida Michelin Italia: un evento che ha visto la partecipazione di chef, ristoratori e giornalisti provenienti da ogni angolo del Paese per assistere all’annuncio delle nuove Stelle e dei premi speciali.
Guida Michelin 2027, le nuove Stelle
Con la nuova edizione il numero di ristoranti stellati in Italia arriva sale a 382: sono 329 le insegne con una Stella, 40 quelle con due Stelle e 13 i locali tristellati. Le new entry da una stella sono 24, mentre tre ristoranti sono passati a due Stelle: i romani Pascucci al Porticciolo e Orma Roma e il modenese Al Gatto Verde.
La cerimonia di premiazione si è aperta con un omaggio e una standing ovation per Nadia Santini, chef del ristorante tristellato Dal Pescatore, scomparsa all’età di 72 anni e prima donna italiana a ottenere le tre Stelle.
Due Stelle
- Pascucci al Porticciolo di Roma
- Orma Roma di Roma
- Al Gatto Verde di Modena
Una Stella
- Amanõ di Vincenzo Sorvillo a Cagliari
- Akoya di Christian Mandura e Alessandro Dada a Torino
- Tosca di Daniele Sera a Casale d’Elsa (Siena)
- Osteria Arbustivo di Cristian Torsello a Paestum (Salerno)
- Téa del Kosmo di Michele Talarico a Livigno (Sondrio)
- Simone Lezzerini di N’uovo Vino e Cucina di Sutri (Viterbo)
- Mamesa di Marc Bernhart a Burgusio (Bolzano)
- 1224 Restaurant Cortina di Federico Rivacci
- Nomo Ante di Giulio Luigi Zoli a Roma
- Charleston by Giovanni Solofra a Palermo
- La Spigola di Roberto Pisano a Golfo Aranci
- Visione Restaurant & living con Samuele di Murro a Barbaresco (Cuneo)
- Casa Rapisarda con Alessandro Rapisarda a Numana (Ancona)
- Maxi con Emmanuel Scotti a Vico Equense (Napoli)
- Ulìa con Salvatore Camedda ad Arzachena (Oristano)
- Casanova con Michele Panzerini a Polignano a Mare (Bari)
- Casa Romano con Luca Adobati ad Alzano Lombardo (Bergamo)
- Quid con Juan Camilo Quintero a Roma
- La limonaia di Cesare Grandi a Torino
- Locanda Baggio con Daniele Dalla Riva ad Asolo (Treviso)
- Autem con Luca Natalini a Milano
- Strattoria con Alessio Rossi a Montrigiasco (Novara)
- Baldo vino con Marco Cahssai a Pistoia
- Bros’ con Isabella Poti e Floriano Pellegrino a Martina Franca (Taranto).
Premi Speciali
Premio Opening of the year
- Juan Camilo Quintero del Quid di Roma
Premio Young chef award
- Simone Lezzerini di N’Uovo Vino e Cucina a Sutri (Viterbo)
Premio Passion Dessert
- Verso Capitaneo di Milano
- Orma Roma di Roma
- Lorelei di Sorrento (Napoli)
- Quid di Roma
- Charleston by Giovanni Solofra di Palermo
Sommelier Award 2027
- Andrea Bravaccini del Ristorante del Lago di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)
Service Award
- Stefania Lepore di Casa Klopé By Luigi Lepore a Francavilla Angitola (Vibo Valentia).
Chi ha perso la Stella Michelin in Italia
La nuova edizione della Guida Michelin 2027 ha segnato anche la perdita di diverse Stelle, a partire dal ristorante Uliassi di Senigallia, che passa da tre a due Stelle. In totale i ristoranti italiani da tre Stelle sono 13, due in meno rispetto all’anno scorso: oltre a Uliassi scompare dall’elenco il ristorante Quattro Passi di Nerano, uscito dalla Guida dopo la chiusura, in attesa di una nuova apertura presso il Romeo Hotel a Massa Lubrense.
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