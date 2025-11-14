Sono stati condivisi i nomi dei nuovi 24 ristoranti che saranno premiati con il riconoscimento Bib Gourmand nella nuova edizione della Guida Michelin

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Nel panorama gastronomico italiano, il Bib Gourmand rappresenta uno dei riconoscimenti più amati dal grande pubblico. Nato alla fine degli anni Novanta come simbolo del miglior rapporto qualità – prezzo, il Bib Gourmand è oggi un punto di riferimento per chi cerca una cucina autentica, curata e accessibile. I locali Bib Gourmand, infatti, sono la testimonianza che non è sempre necessario sconfinare nell’alta ristorazione stellata per mangiare bene. Questa sezione della Guida comprende i locali che servono piatti spesso radicati nella tradizione regionale, inseriti in un menu completo entro una soglia di prezzo contenuta.

La Guida Michelin 2026: i ristoranti Bib Gourmand

La Guida Michelin, da oltre un secolo, racconta l’eccellenza gastronomica mondiale. Nel nostro Paese, accanto a stelle e menzioni speciali, i Bib Gourmand sono diventati una parte fondamentale del panorama culinario italiano: trattorie, osterie e ristoranti dove mangiare ottimo cibo, spesso legato alla tradizione locale. I ristoranti Bib Gourmand, infatti, devono proporre un menù completo ad una fascia prezzo in Italia fissata a 40 euro.

La presentazione della 71ª edizione della Guida Michelin Italia si terrà a Parma il 19 novembre, ma già da settimane cresce l’attesa per tutte le anticipazioni. Se la Guida 2025 contava 250 Bib Gourmand con 16 new entry, la nuova edizione segna un ulteriore passo avanti: per il 2026 i locali premiati salgono a 255, con 24 nuovi ristoranti selezionati in anticipo dagli ispettori Michelin. Un numero sempre più in aumento che conferma l’attenzione crescente verso i ristoranti che riescono a mantenere un equilibrio virtuoso tra tradizione, qualità e prezzo.

Tra i criteri di selezione, come sempre, spiccano l’elevata qualità delle materie prime, il rispetto delle tradizioni locali, la genuinità dei piatti e, non ultimo, la capacità di offrire un menu completo a un prezzo accessibile. La Michelin, però, ribadisce che il Bib Gourmand non è un premio “minore”, ma un riconoscimento di eccellenza popolare, pensato per chi ama mangiare bene senza spendere cifre elevate.

I 24 nuovi ristoranti Bib Gourmand 2026

I 24 nuovi Bib Gourmand 2026 rappresentano una fotografia affascinante dell’Italia gastronomica contemporanea. Tra questi ci sono trattorie che servono piatti tradizionali e giovani chef che reinventano ricette con creatività. Molti dei nuovi ingressi arrivano da realtà che lavorano con grande rigore sulla materia prima e sulla valorizzazione delle tipicità locali. Significativo anche il crescente spazio dedicato alle regioni del Sud, con nuove insegne in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia.

La Guida Michelin è spesso anche una fotografia di come la gastronomia italiana stia vivendo una nuova stagione di creatività e valorizzazione del territorio. La Michelin sottolinea inoltre l’impegno dei ristoratori nel mantenere prezzi sostenibili nonostante le difficoltà del settore: un elemento cruciale per il Bib Gourmand, che premia non solo la qualità della cucina ma anche l’accessibilità.

Ecco i 24 nuovi ristoranti Bib Gourmand che entrano per la prima volta nella Guida Michelin Italia 2026: