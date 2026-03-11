Guerra in Iran, le regioni italiane più colpite economicamente

La crisi in Medio Oriente mette a repentaglio l’export, uno dei settori più importanti dell’economia italiana. Le esportazioni del Made in Italy verso i mercati orientali, secondo i calcoli di Confartigianato, valgono circa 27,8 miliardi di euro, pari all’1,28% del Pil totale e il 4,6% dell’export manifatturiero complessivo.

L’Italia esporta tanti prodotti verso i Paesi mediorientali e tra i più significativi troviamo macchinari e apparecchi, metalli e prodotti in metallo, mezzi di trasporto e abbigliamento. Possibili rischi, inoltre, le produzioni tipiche delle micro e piccole imprese.