Gli gnocchi alla romana un tempo simbolo della cucina romana sono sempre più rari nelle trattorie della capitale: perché la tradizione cambia

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Per generazioni hanno occupato un posto preciso nel calendario gastronomico della capitale, basti pensare al proverbio romano “giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa” , che indicava con chiarezza cosa portare in tavola durante la settimana. Oggi però gli gnocchi alla romana sembrano essere diventati sempre più difficili da trovare, perfino nelle trattorie storiche.

Perché gli gnocchi alla romana stanno scomparendo a Roma

Gli gnocchi alla romana, piatto semplice e sostanzioso legato alla convivialità domestica, compaiono sempre più raramente nei menu dei ristoranti della capitale. Un tempo presenti nelle trattorie e nelle cucine familiari, oggi cedono spesso il posto a preparazioni considerate più rappresentative della gastronomia romana contemporanea.

La loro progressiva scomparsa sembra essere legata a diversi fattori, tra cui il cambiamento delle abitudini alimentari e l’evoluzione dell’offerta nella ristorazione cittadina. Molti locali privilegiano piatti ormai identificati come simboli della cucina capitolina, come amatriciana, carbonara o cacio e pepe, lasciando meno spazio ad altre ricette della tradizione.

Anche gli ingredienti della preparazione hanno contribuito nel tempo ad alimentare alcune discussioni sulla loro origine. Il burro e il parmigiano, elementi fondamentali della ricetta, non appartengono infatti ai condimenti più tipici della cucina laziale, storicamente basata su olio extravergine di oliva e pecorino; tutto ciò ha portato alcuni gastronomi a ipotizzare influenze provenienti da altre aree della penisola, pur restando il piatto stabilmente associato alla tradizione romana.

La presenza degli gnocchi alla romana nella cultura gastronomica della città è comunque documentata anche nella letteratura culinaria. Come riportato su “La Cucina Romana” di Ada Boni (Roma, Edizioni di Preziosa, 1929), la preparazione viene ricordata come “la tradizione di una Roma sparita”, un piatto che accompagnava momenti di festa e riunioni familiari.

Con il tempo questa specialità è rimasta soprattutto nella memoria gastronomica di Roma e nelle cucine domestiche, mentre nei menu della ristorazione romana è diventata sempre meno frequente.

Come si preparano gli gnocchi alla romana

Nonostante il nome possa generare confusione, gli gnocchi di semolino non hanno nulla in comune con i più celebri gnocchi di patate. Si tratta infatti di una preparazione completamente diversa, nata da un impasto compatto a base di semolino cotto nel latte. A questo composto vengono aggiunti uova, burro e formaggio grattugiato, ingredienti che contribuiscono a dare struttura e sapore al piatto.

Il procedimento prevede che il semolino venga versato nel latte caldo e mescolato con attenzione fino a ottenere una crema densa. Una volta pronta, la massa viene stesa su una superficie o su una teglia formando uno strato spesso circa un centimetro e, dopo il raffreddamento, l’impasto viene tagliato in dischetti regolari che rappresentano la forma tipica del piatto.

I dischi vengono quindi disposti in una pirofila, sovrapposti leggermente tra loro, e passati in forno con una generosa quantità di burro e formaggio. La cottura crea una superficie dorata e croccante, mentre l’interno resta morbido e compatto. Il risultato finale assomiglia più a un timballo che a un piatto di gnocchi nel senso più comune del termine.

Nella tradizione gastronomica del Lazio, questa preparazione era legata soprattutto al giovedì. Il piatto era considerato sostanzioso ma allo stesso tempo economico, caratteristica tipica della cucina contadina romana, dato che con pochi ingredienti facilmente reperibili si otteneva una pietanza capace di nutrire tutta la famiglia e accompagnare momenti conviviali.