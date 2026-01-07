Tempo di bilanci per il Giubileo del 2025 dopo la chiusura della Porta Santa: svelati quanti pellegrini sono arrivati a Roma durante l'Anno Santo

Con la chiusura della Porta Santa, è finito il Giubileo 2025: in un anno a Roma sono arrivati pellegrini da ogni angolo del pianeta per un evento che a livello di presenze è andato anche oltre le previsioni.

Giubileo 2025: quanti pellegrini sono arrivati a Roma

A Roma per il Giubileo 2025 sono arrivati più di 33,4 milioni di pellegrini da 185 Paesi: il dato è stato fornito da Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, intervenuto durante la conferenza stampa sul bilancio dell’Anno Santo: “egregiamente superate” le previsioni di 31,7 milioni di presenze.

Fisichella, nel tirare le somme del Giubileo, ha dichiarato: “Secondo la sua vocazione, Roma ha saputo essere accogliente e ha espresso il volto di una città sicura, dove i vari servizi dai trasporti alla sanità hanno funzionato per il bene della città, dei pellegrini e dei turisti che non sono mancati – si legge su ‘italpress.com’ – tutto questo ha permesso di verificare che la presenza dei pellegrini non ha tolto nulla a nessuno”.

E ancora: “Il temuto pericolo paventato da alcuni, che la presenza dei pellegrini avrebbe fatto diminuire i turisti o cancellato altri importanti eventi, è stato pienamente smentito dai risultati ottenuti su tutti i fronti. Il Giubileo non è stato un investimento a perdere, è stato piuttosto un volàno che ha incrementato e svilupperà nel futuro una crescita generale, aggiungendo valore alle infrastrutture che rimangono a beneficio della città di Roma e dell’Italia”.

Grande soddisfazione anche da parte del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri: per il primo cittadino, il Giubileo “ha dato molto al nostro Paese e alla nostra città” e gli oltre 33 milioni di pellegrini arrivati “non hanno tolto nulla alla capacità di Roma di ospitare turisti”. Gualtieri ha inoltre dichiarato: “Il Giubileo si è rivelato effettivamente un volano per la città e per la sua trasformazione. Il 2025 è stato un anno che non ha avuto una ricaduta negativa sul turismo, anzi. Non abbiamo ancora i dati definitivi, ma sicuramente si supererà il record storico del 2024 di qualche punto percentuale e le previsioni ci dicono che il 2026 sarà un anno di crescita ancora maggiore”.

Quando ci sarà il prossimo Giubileo

Quello appena terminato è stato il venticinquesimo Giubileo universale della Chiesa cattolica, evento che ricorre ogni 25 anni a partire dal 1450, eccezion fatta per il 1800, il 1850 e il 1875. Il primo Giubileo della storia risale al 1300 e inizialmente veniva indetto ogni 50 anni, anche se il terzo si tenne nel 1390, a quarant’anni dal precedente. Il prossimo Giubileo è in programma nel 2050.

Nel corso degli anni sono stati indetti dieci Giubilei straordinari: il più recente è stato quello del 2025/2026 voluto da Papa Francesco per il 50esimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II. Nel 2033 sarà un anno significativo per la chiese, visto che ricorreranno i 2000 anni dalla redenzione, morte e resurrezione di Gesù Cristo, quindi non è escluso la possibilità che venga indetto un altro Giubileo straordinario.

Nel XX Secolo ci sono stati tre Giubilei straordinari: 1933/1934 indetto da Papa Pio XI per il 1900esimo anniversario della Redenzione; 1966 indetto da Papa Paolo VI per la conclusione del Concilio Vaticano II; 1983/1984 indetto da Papa Giovanni Paolo II per il 1950esimo anniversario della Redenzione.