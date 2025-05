Durante il Giubileo 2025 a Roma una rete di ristoranti convenzionati offre pasti a prezzi calmierati con l'utilizzo di buoni pasto digitali dedicati

Nel pieno del Giubileo 2025, Roma è attraversata da un flusso straordinario di visitatori: le stime parlano di circa 32 milioni di persone attese tra pellegrini, turisti e fedeli, un evento che interessa ogni ambito della vita cittadina, dai trasporti all’ospitalità, fino ai servizi essenziali, tra cui la ristorazione. Per garantire un’accoglienza ampia, sostenibile e accessibile, è stata attivata una rete di esercizi pubblici che propongono pasti a prezzi calmierati e condizioni trasparenti.

Cosa c’è da sapere sui ristoranti convenzionati a Roma

L’iniziativa, presentata all’inizio dell’Anno Giubilare, si chiama “Gli Amici del Pellegrino” e prevede la creazione di un circuito di ristorazione dedicato ai pellegrini in visita. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Confcommercio Roma, il Dicastero per l’Evangelizzazione e il Gruppo Pellegrini, con l’obiettivo di promuovere un sistema diffuso di accoglienza alimentare durante tutto l’anno santo.

Alla rete hanno aderito ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, supermercati, street food e banchi alimentari dei mercati rionali, tutti geolocalizzabili attraverso una web app dedicata. Gli esercizi accettano esclusivamente i Buoni Pasto digitali Welfare Pellegrini, destinati ai gruppi organizzati tramite parrocchie o tour operator.

Durante la presentazione ufficiale, S.E. Mons. Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, ha dichiarato: “La collaborazione con Confcommercio Roma e Welfare Pellegrini è davvero una buona notizia per tutti i pellegrini che arriveranno in città per vivere l’anno di grazia del Giubileo. Penso in particolare alle migliaia di adolescenti e giovani che potranno accedere, con estrema facilità, agli sconti e ai buoni pasto previsti all’interno dei kit a loro dedicati. Sono contento di costatare anche l’entusiasmo dei tanti ristoratori romani, tra bar, supermercati, ristoranti, street food e mercati rionali che sono entrati nella rete di accoglienza ‘Gli amici del Pellegrino’, e che metteranno a disposizione offerte di qualità per tutti i pellegrini”.

Anche Valentina Pellegrini, Vicepresidente e Consigliere Delegato del Gruppo Pellegrini, ha sottolineato il significato e l’impatto dell’iniziativa: “Pellegrini è particolarmente orgogliosa di promuovere questa importante iniziativa, grazie all’accordo intercorso col Dicastero per l’Evangelizzazione e in collaborazione con Fipe Confcommercio. Accordo che consentirà di portare benefici, non solo a tutti i fedeli e turisti che visiteranno Roma durante il Giubileo e potranno accedere ad un’offerta alimentare e gastronomica di qualità a condizioni accessibili, ma anche agli esercenti e alle realtà produttrici locali che potranno valorizzare in questo modo la propria eccellenza”.

Valentina Pellegrini ha proseguito: “Il costante impegno nella sostenibilità e la precisa vocazione sociale della nostra azienda hanno trovato un naturale compimento in questo programma che esprime valori propri della nostra società. Siamo particolarmente lieti che tutto questo accada proprio nel 2025, Anno Giubilare, ma anche il sessantesimo anniversario dalla nascita della Pellegrini, il più grande gruppo italiano che si occupa del benessere delle persone attraverso la fornitura di servizi alle imprese”.

In occasione della presentazione del progetto, Sergio Paolantoni, Presidente Fipe Roma, è intervenuto e ha evidenziato il ruolo della ristorazione nella promozione culturale e sociale del territorio: “Il cibo è molto più di un bisogno: è identità, incontro, condivisione. I pubblici esercizi, da sempre, incarnano questi valori e oggi rivestono un ruolo strategico nel rendere il Giubileo un’opportunità di crescita per la nostra città”.

Il Presidente Fipe ha poi sottolineato: “Con ‘Gli Amici del Pellegrino’ creiamo una rete virtuosa di locali pronti a offrire non solo piatti prelibati, ma anche il calore dell’ospitalità italiana e un impegno verso la sostenibilità. E la sostenibilità non è solo una parola, ma una responsabilità che tutti dobbiamo abbracciare. In un momento storico come quello attuale, è fondamentale coniugare qualità e accessibilità, innovazione e rispetto delle tradizioni, valorizzazione dei prodotti locali e attenzione alle esigenze di un turismo sempre più diversificato”.

Quanto costa mangiare durante il Giubileo 2025 a Roma

I pasti convenzionati sono accessibili tramite i Buoni Welfare Pellegrini, distribuiti in pacchetti da 4 o 10 buoni all’interno dei kit di accoglienza. Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro e può essere utilizzato presso gli esercizi aderenti al progetto, compresi oltre 85.000 locali convenzionati su tutto il territorio nazionale. I buoni non sono acquistabili dai singoli, ma solo attraverso canali organizzati.

I locali di Roma partecipanti sono tenuti a proporre menu a prezzo fisso, suddivisi in tre fasce:

Menu street da 10 euro , pensato per pasti veloci e semplici

, pensato per pasti veloci e semplici Menu turistico entro i 20 euro , per un pasto completo a prezzo contenuto

, per un pasto completo a prezzo contenuto Menu gourmet oltre i 20 euro, per un’esperienza gastronomica più articolata

L’iniziativa è già operativa e sarà arricchita, nel corso dell’anno, da percorsi gastronomici tematici in collaborazione con realtà del settore agroalimentare. I Buoni Welfare Pellegrini possono essere acquistati attraverso il portale accessibile anche dai canali ufficiali del Giubileo e dalle parrocchie partecipanti.