Giro d'Italia, arrivo ai Piani di Bobbio, Lecco e Valsassina

La tappa Cantù-Piani di Bobbio del Giro d'Italia 2027 sarà una grande vetrina per il territorio della provincia di Lecco: dove passeranno i ciclisti

Grande festa per l’arrivo del Giro d’Italia in provincia di Lecco: la Corsa Rosa attraverserà il cuore del territorio lecchese, dal capoluogo alla Valsassina per una tappa di montagna con traguardo ai Piani di Bobbio.

Festa grande per l’arrivo del Giro d’Italia ai Piani di Bobbio, Lecco e Valsassina

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2027 sono state presentate ufficialmente a Roma: per la provincia di Lecco la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 22 maggio, quando è in programma la tappa Cantù-Piani di Bobbio, una vetrina straordinaria per tutto il territorio che si ritaglia così un ruolo da protagonista.

La Corsa Rosa attraverserà gran parte della provincia di Lecco: la tappa sarà una prima assoluta per la località valsassinese e il traguardo sarà piazzato a 1.682 metri di quota, al termine di uno dei percorsi più impegnativi della 110a edizione del Giro.

Come spiegato da ‘La Provincia Unica’, dalla Cantù Arena il gruppo affronterà il Ghisallo dal versante di Canzo e poi scenderà verso Bellagio per raggiungere le rive del lago di Como; la tappa proseguirà in direzione Lecco e una volta lasciato il capoluogo, si dirigerà in Valsassina, risalendo verso Ballabio e Colle Balisio.

Salite di dieci chilometri per raggiungere il valico che separa il lecchese dalla bergamasca, prima che la corsa entri in Val Brembana dove si susseguiranno Miragolo San Salvatore, San Pellegrino Terme e la salita di Alino, prima di raggiungere San Giovanni Bianco e Valtorta. L’ultimo sforzo prevede l’ascesa ai Piani di Bobbio dal versante bergamasco, 906 metri di dislivello e una pendenza media del 9%, con punte fino al 18%.

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2027

L’edizione 110 del Giro d’Italia inizierà l’8 maggio 2027 a Trieste, mentre il giorno successivo è in programma l’unica tappa al di fuori dei confini nazionali, in Slovenia, da Ljubljana a Koper.

Nel corso delle 21 tappe, la Corsa Rosa toccherà anche tre autodromi nazionali: quello di Misano Adriatico intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il Mugello in Toscana e il circuito di Monza dove nel 2026 ha trionfato Kimi Antonelli.

La conclusione è prevista a Roma il 30 maggio, con la tradizionale passerella finale, il giorno successivo alla tappa con arrivo in cima allo Zoncolan. L’ultima edizione del Giro d’Italia è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard, mentre l’anno precedente aveva trionfato il britannico Simon Yates.

Per quanto riguarda i big attesi, Remco Evenepoel ha mostrato un certo interesse verso il Giro che nel 2023 aveva dovuto abbandonare quando era in maglia rosa a causa del Covid. Ci sono, invece, tanti dubbi legati alla presenza di Tadej Pogacar: il campione sloveno sembra più orientato verso il Tour de France e la Vuelta ma secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non avrebbe chiuso del tutto la porta.