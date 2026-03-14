Giornate FAI di Primavera 2026, 780 luoghi da scoprire

Tornano le Giornate di Primavera FAI 2026: nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, aprono le porte 780 luoghi speciali in 400 città. Un evento che il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha presentato così, elogiando il lavoro svolto dal Fondo per l’Ambiente Italiano:

“Il Fai è la rappresentazione plastica di tutto ciò che rappresenta il bello e il buono all’interno del tessuto civile di questa straordinaria Nazione chiamata Italia – le parole di Giuli riportate da ‘Adnkronos’ – è la rappresentazione di un rapporto non di mutua dipendenza, ma di mutuo amore nei confronti di ciò che rende vitale la Nazione che detiene dei primati”.