Giornate FAI d'Autunno 2026: oltre 700 luoghi da vedere in Italia
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Luoghi di straordinaria bellezza, spesso poco conosciuti o chiusi al pubblico: in Italia ci sono alcune meraviglie che, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, tornano ad aprire i battenti e a svelarci i loro segreti. L’appuntamento è per il weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, per la 15esima edizione del grande evento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Andiamo alla scoperta di alcune delle mete più belle da visitare.
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