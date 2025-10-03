di
Giornate FAI d'Autunno 2025, 700 aperture straordinarie in Italia
Tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: nel corso del fine settimana di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, verranno aperti ben 700 luoghi speciali da visitare, tra palazzi storici, ville, chiese e castelli.
