Giornata delle Dimore Storiche 2026: gioielli d'Italia da vedere

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Domenica 24 maggio 2026 torna l’appuntamento con la Giornata delle Dimore Storiche, giunta alla sua XVI edizione: per l’occasione, centinaia di proprietà immobiliari private dall’inestimabile valore storico, architettonico e culturale aprono le porte al pubblico. L’idea, nata ormai diversi anni fa grazie all’incessante lavoro dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), è quella di promuovere il territorio e le sue bellezze anche attraverso quel patrimonio solitamente precluso ai turisti, dietro cui si cela un tesoro unico al mondo. Ecco quali sorprese ci attendono.