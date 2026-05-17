Giornata delle Dimore Storiche 2026: gioielli d'Italia da vedere
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Domenica 24 maggio 2026 torna l’appuntamento con la Giornata delle Dimore Storiche, giunta alla sua XVI edizione: per l’occasione, centinaia di proprietà immobiliari private dall’inestimabile valore storico, architettonico e culturale aprono le porte al pubblico. L’idea, nata ormai diversi anni fa grazie all’incessante lavoro dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), è quella di promuovere il territorio e le sue bellezze anche attraverso quel patrimonio solitamente precluso ai turisti, dietro cui si cela un tesoro unico al mondo. Ecco quali sorprese ci attendono.
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