Giorgia Meloni in vacanza in Puglia: i retroscena

Vacanze in Puglia per la Meloni tra Valle d'Itria e Polignano a mare, prima dell'appuntamento a Taranto per l'apertura dei Giochi del Mediterraneo

Giorgia Meloni ha scelto di nuovo la Puglia per trascorrere qualche giorno di vacanza: al pari di quanto successo in passato, la Presidente del Consiglio si è recata nella regione del Sud Italia insieme alla figlia e a un gruppo di amici in una masseria.

Le vacanze in Puglia di Giorgia Meloni

Sul ‘Corriere della Sera’ sono stati riportati alcuni dettagli legati alla vacanza di Giorgia Meloni in Puglia, a cominciare dalla base, secondo i ben informati una masseria situata a Ceglie Messapica: sconosciuto l’esatto luogo del soggiorno che è stato mantenuto riservato, con Palazzo Chigi che non ha diffuso indicazioni relative alla struttura scelta dalla Premier.

In un articolo presente sulla versione online del quotidiano, si legge che la Meloni ha trascorso alcune ore a Polignano a Mare nella giornata di Ferragosto: la Presidente del Consiglio ha partecipato anche a una gita in barca, per una giornata all’insegna del mare lungo la costa barese. Insieme a Giorgia Meloni, oltre alla figlia, anche la sorella Arianna, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato, presente con la sua famiglia.

L’arrivo in Puglia della Presidente del Consiglio era stato preceduto da un fine settimana trascorso in un’altra splendida location italiana, la Sardegna, e più precisamente l’arcipelago La Maddalena, destinazione mai visitata prima, come rivelato in seguito dalla stessa Meloni.

A proposito del suo soggiorno in Sardegna, Giorgia Meloni ha dichiarato: “La Maddalena è meravigliosa, le persone sono molto accoglienti ma anche molto rispettose, è un territorio splendido con uno dei mari più belli che abbia visto in vita mia, e fondali straordinari. Mi sono divertita molto e mi sono riposata. La consiglio assolutamente”.

Alla Meloni è stato poi chiesto di un possibile ritorno a La Maddalena, e la risposta è stata chiara: “Sono certo che mi rivedrete”. La Sardegna, dunque, va ad aggiungersi ai luoghi cari alla Presidente del Consiglio insieme alla Puglia, divenuta da tempo meta delle sue brevi vacanze estive.

I prossimi impegni istituzionali di Giorgia Meloni

Sul calendario dei tanti impegni istituzionali di Giorgia Meloni sono segnate alcune date importanti che riguardano sempre la Puglia, a cominciare dalla giornata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.

La Presidente del Consiglio è attesa alla cerimonia di apertura della manifestazione in programma il 21 agosto allo stadio Iacovone; alla cerimonia parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il 4 settembre, invece, a Bari si festeggerà lo storico traguardo raggiunto dal Governo Meloni, il più longevo nella storia della Repubblica Italiana. In quell’occasione tutti i Ministri e i rappresentanti della maggioranza si ritroveranno nel porto del Capoluogo pugliese.

Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha spiegato i motivi della scelta di Bari: L’idea fondamentale è di celebrare questo record in una posizione di proiezione verso il Medio Oriente, verso l’Africa e i Balcani, sancendo la capacità del governo Meloni di aver riaffermato il ruolo dell’Italia a livello internazionale”. La scelta di Bari serve a ribadire il ruolo centrale dell’Italia nel Mar Mediterraneo, con lo sguardo rivolto ai Paesi dei Balcani, del Medio Oriente del continente africano.