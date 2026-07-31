Giorgia Meloni ancora in vacanza in Puglia: la location scelta

Giorgia Meloni ha un rapporto ormai molto solido con la Puglia, tanto da averla scelta ancora una volta come meta delle sue vacanze: ecco dove alloggerà

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È tempo di vacanza anche per Giorgia Meloni, che si prepara a qualche giorno di relax lontano dagli impegni istituzionali (anche se per poco tempo). La premier ha già scelto il luogo in cui soggiornerà ad agosto 2026, rivelando un legame ormai sempre più profondo con la Puglia. È qui, infatti, che trascorrerà le sue vacanze, in compagnia della famiglia e di alcuni amici con cui ha stretto un rapporto molto solido, proprio nei suoi precedenti viaggi. Non è la prima volta che la Meloni si reca in Puglia, tra posti splendidi e panorami mozzafiato che le hanno rubato il cuore. Ecco dove alloggerà questa volta.

Giorgia Meloni torna in Puglia per le vacanze

In quel di Puglia, sembra ormai essere di casa: non passa anno che Giorgia Meloni non torni nella terra che l’ha stregata con le sue infinite bellezze e con prelibatezze tutte da assaporare. Anche stavolta, secondo le prime indiscrezioni, la premier l’avrebbe scelta come meta per le sue vacanze estive. Non è ancora noto quando partirà, ma l’agenda del Presidente del Consiglio parla chiaro: il prossimo 21 agosto 2026 sarà a Taranto per presiedere all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno fino al 3 settembre.

Per lei è dunque l’occasione ideale: potrà coniugare le vacanze in famiglia con gli impegni istituzionali, godendosi così qualche giorno di relax nella splendida cornice della sua amata Puglia. Non è infatti la prima volta che la Meloni sceglie questi luoghi incantevoli per le ferie estive. Come ricorda il “Corriere della Sera”, già nel 2021 la premier aveva fatto visita al borgo di Polignano a Mare, per poi andare alla scoperta delle bellezze della Valle d’Itria. Il tutto insieme al sottosegretario Marcello Gemmato, d’origini baresi, che con la sua famiglia aveva accolto Giorgia calorosamente.

Tra i due il rapporto si è fatto sempre più stretto, tanto che l’estate rappresenta l’occasione perfetta per rivedersi in Puglia, sempre insieme alle loro famiglie. Le prime vacanze a Polignano si sono rivelate così soddisfacenti che la Meloni vi è tornata l’anno seguente, nel 2022. Quello dopo ancora, invece, la premier ha scelto il grazioso borgo di Ceglie Messapica: lasciando l’affollata costa pugliese, si è concessa un po’ di riposo nell’entroterra tra i panorami delle Murge. Nel 2024, la Puglia – e più precisamente Borgo Egnazia – ha ospitato il G7 e ha visto naturalmente la presenza della Meloni, tra le tante personalità di spicco internazionali. Dopo gli impegni istituzionali, la premier è tornata a Ceglie Messapica per le vacanze. Infine, lo scorso anno è stato il turno di Locorotondo.

Il resort dove alloggerà Giorgia Meloni

Quale sarà stavolta la location delle vacanze estive di Giorgia Meloni? Secondo fonti vicine allo staff della premier, come riporta il “Corriere della Sera”, ad accoglierla sarà di nuovo la masseria Beneficio di Ceglie Messapica, dove ha alloggiato già due volte in passato. Si tratta di una lussuosa villa immersa negli uliveti della Valle d’Itria, dove poter trascorrere le vacanze in piena riservatezza. Con ben 6 camere che possono ospitare fino a 18 persone, un’ampia zona giorno e un angolo esterno con piscina privata, il resort è una vera oasi di tranquillità.

Qui, Giorgia Meloni si riposerà per qualche giorno insieme alla figlia Ginevra e ai suoi amici, prima di tornare al lavoro con un’agenda ricca di impegni. Oltre all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier è attesa a Bari il 4 e il 5 settembre, per la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia per il record di durata del governo. Il capoluogo pugliese potrebbe poi accoglierla nuovamente il 19 settembre per l’inaugurazione dell’89esima Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, sebbene l’appuntamento non sia stato ancora confermato.