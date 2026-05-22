Alcuni preziosissimi gioielli appartenuti a Gina Lollobrigida finiscono all'asta: scopriamo quanto valgono i tre esemplari della famosa attrice

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Mentre prosegue la battaglia legale attorno all’eredità di Gina Lollobrigida, alcuni degli esemplari più preziosi appartenuti alla sua collezione di gioielli stanno per finire all’asta. Si tratta di tre pezzi di enorme valore, indossati in varie occasioni dalla celebre attrice scomparsa nel 2023. La vendita all’incanto, organizzata da Il Ponte Casa d’Aste, sarà dedicata ad un ricco catalogo di preziosi che, tra i suoi “pezzi forti”, vanta proprio i tre gioielli di Gina Lollobrigida. Scopriamo quanto valgono.

I gioielli di Gina Lollobrigida finiscono all’asta

La scomparsa di Gina Lollobrigida, una delle più grandi dive del cinema italiano, ha dato il via ad un’aspra battaglia legale in merito alla sua eredità, contesa tra il figlio Milko Skofic e l’ex assistente Andrea Piazzolla, nominato erede per il 50% del patrimonio dell’attrice – su cui pende l’accusa di circonvenzione di incapace. Non è ancora chiaro il destino dei beni appartenuti alla Lollobrigida, in gran parte venduti ancor prima della sua morte, ma ora sta per aprirsi un’interessante possibilità per chi vuole accaparrarsi un ricordo tangibile della grande attrice. È infatti prevista una vendita all’asta organizzata da Il Ponte Casa d’Aste che avrà, nel suo ricco catalogo, anche tre gioielli di Gina.

“È una selezione preziosa che attraversa oltre un secolo di storia – dalle creazioni ottocentesche al design contemporaneo – in un dialogo tra grandi maison francesi, l’eccellenza dell’alta oreficeria italiana, fino al firmamento del cinema con tre esemplari appartenuti a Gina Lollobrigida” – si legge sul sito ufficiale della casa d’aste che si occuperà della vendita all’incanto. L’appuntamento è per il 28 e il 29 maggio 2026, presso la sede di Palazzo Crivelli a Milano. Nel catalogo, che include tantissimi pezzi dal valore inestimabile, ci sono alcuni dei gioielli provenienti dalla collezione personale dell’attrice (lotti n. 537, 620 e 625).

Il primo è un pendente in oro giallo 916/1000 cesellato e diamanti, firmato da Piaget e creato per celebrare l’anno Hijri 1400. Il secondo lotto è un bracciale rigido apribile, realizzato in oro giallo, quarzo ialino scolpito e diamanti tondi: un gioiello di grande eleganza, che da catalogo presenta lievi difetti. Infine, uno dei pezzi più iconici dell’asta: si tratta di un bracciale in oro giallo cesellato con numerosi charms, alcuni in oro 585/1000 e 375/1000. Uno degli charms è firmato Gina, un vero e proprio pezzo da collezione.

Quanto valgono i gioielli di Gina Lollobrigida

Naturalmente, i gioielli di Gina Lollobrigida che stanno per finire all’asta hanno un valore piuttosto elevato, come ci si potrebbe immaginare. Il primo lotto (n. 537) è quello dal costo più modesto: il pendente in oro giallo firmato Piaget ha una valutazione di 6.500 – 8.500 euro. Decisamente più prezioso è il lotto n. 620: il meraviglioso bracciale rigido dai dettagli in quarzo ialino ha una stima di partenza che va dai 13.000 ai 15.000 euro, facendone un pezzo per soli collezionisti.

L’ultimo lotto tra quelli che riguardano i gioielli di Gina Lollobrigida è il n. 625, il bellissimo bracciale d’oro con charms (tra cui quello che riporta il nome dell’attrice). Anche qui le stime sono piuttosto importanti: la valutazione è pari a 10.000 – 13.000 euro.