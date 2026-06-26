I gioielli di Al Thani in Italia e il futuro di Villa Certosa

Quali sono i gioielli di Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani in Italia: gli investimenti nel nostro Paese realizzati dal fondo sovrano del Qatar

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Il nome di Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani è balzato agli onori della cronaca in Italia per la notizia legata all’acquisto di Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna. Quella di Porto Rotondo sarebbe solo l’ultima, in ordine di tempo, delle tante operazioni portate a termine dal fondo sovrano del Qatar in Italia: nel nostro Paese ha investito tanto negli ultimi anni, da Milano a Roma, passando per Venezia.

I gioielli di Al Thani in Italia

Sono diversi gli investimenti di Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani in Italia, diretti oppure attraverso la Qatar Investment Authority, il fondo sovrano guidato proprio da lui. D’altronde parliamo di uno degli uomini più ricchi del mondo, visto che la ricchezza personale è stimata intorno ai 5,1 miliardi di dollari, mentre il fondo gestisce un patrimonio di circa 450 miliardi di dollari.

Come riportato da ‘Adnkronos’, allo stato attuale delle cose il fondo qatariota detiene praticamente l’intera area di Milano Porta Nuova, l’importantissimo hub finanziario del Capoluogo lombardo con gli iconici grattacieli che hanno contribuito a donare una nuova ‘silhouette’ allo skyline milanese.

Il fondo detiene anche diverse quote di maison di moda, oltre a diversi alberghi a cinque stelle sparsi in diverse città italiane: da Venezia alla Sardegna, passando per Milano, Firenze e Roma. Nel nostro Paese ha investito, inoltre, in 45 moschee, compresa quella di Padova, considerata la seconda più grande d’Italia dopo Roma.

Risale al 2017, poi, la joint venture tra la Qatar Foundation Endowment e la Fondazione Gemelli per la gestione dell’Ospedale Mater Olbia in Sardegna: nel comunicato del tempo, disponibile sul sito ufficiale del Policlinico, venne spiegato che “L’Ospedale, acquisito da QFE attraverso la piattaforma europea d’investimenti nel maggio 2015, è stato in questi oggetto d’ingenti interventi strutturali e tecnologici che hanno portato alla definizione dell’assetto del nuovo ospedale di Olbia”.

Nato nel 2005 per volere del Governo qatariota, il fondo sovrano Qatar Investment Authority, sin dai primi anni della sua fondazione, ha investito sia nei mercati nazionali che internazionali, anche al di fuori del settore energetico. Tra i tanti investimenti realizzati, nel 2012 si segnala l’acquisto del Paris Saint-Germain, club francese che nel giro di pochissimo tempo è diventata una delle squadre di calcio di maggior valore al mondo.

Il futuro di Villa Certosa

In Sardegna, dove il fondo sovrano Qatar Investment Authority ha già rilevato i quattro alberghi extra-lusso voluti in Costa Smeralda dall’Aga Khan, vanta diversi terreni e avrebbe da poco perfezionato l’acquisto di Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi.

La notizia ha fatto il giro delle testate italiane e straniere in poche ore, iniziando anche ad alimentare indiscrezioni legate al suo futuro. Una delle più accreditate riguarda la trasformazione della proprietà di Porto Rotondo in una struttura ricettiva di lusso.

Qualora andasse in porto il progetto di un mega resort, cambierebbe per sempre la natura di Villa Certosa: da villa privata che nel corso degli anni ha ospitato numerose personalità politiche internazionali, ad albergo super lusso nel portafogli della società di investimenti immobiliari riconducibile allo sceicco qatariota.