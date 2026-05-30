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Gioco d'azzardo in Italia, le città dove si spendono più soldi
Quali sono le città italiane dove si spende di più per il gioco d’azzardo? A rivelarlo sono i dati emersi dal ‘Libro nero dell’azzardo’, realizzato da Cgil, Federconsumatori e fondazione Isscon.
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