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Gioco d'azzardo in Italia, le città dove si spendono più soldi

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le città italiane dove si spende di più per il gioco d’azzardo? A rivelarlo sono i dati emersi dal ‘Libro nero dell’azzardo’, realizzato da Cgil, Federconsumatori e fondazione Isscon.

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