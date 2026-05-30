Gioco d'azzardo in Italia, le città dove si spendono più soldi

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le città italiane dove si spende di più per il gioco d’azzardo? A rivelarlo sono i dati emersi dal ‘Libro nero dell’azzardo’, realizzato da Cgil, Federconsumatori e fondazione Isscon.