I Giardini La Mortella di Forio tra le eccellenze mondiali

I Giardini La Mortella di Forio ricevono l'ambito Travelers’ Choice Awards 2026 di Tripadvisor ed entrano tra le migliori attrazioni mondiali

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I Giardini La Mortella di Forio sono entrati tra le attrazioni turistiche più apprezzate al mondo secondo Tripadvisor. Il riconoscimento, assegnato attraverso il Travelers’ Choice Awards 2026, ha collocato il complesso botanico dell’isola d’Ischia nel 10% delle eccellenze globali sulla base delle recensioni lasciate dai visitatori.

Tripadvisor premia i giardini botanici di Ischia

Il nuovo riconoscimento internazionale punta i riflettori su uno dei luoghi più conosciuti dell’isola d’Ischia, nato dall’incontro tra natura, architettura del paesaggio, memoria e attività culturali.

Oggi il complesso viene considerato uno dei simboli culturali e naturalistici dell’isola, le cui collezioni botaniche comprendono specie provenienti da diverse parti del mondo e convivono con il paesaggio vulcanico di Ischia, tra percorsi terrazzati, ambienti subtropicali e aree panoramiche affacciate sul mare.

I Travelers’ Choice Awards vengono attribuiti ogni anno alle strutture che riescono a mantenere valutazioni particolarmente elevate da parte dei visitatori e sono assegnati in base alle recensioni pubblicate dagli utenti nell’arco di dodici mesi e rappresenti uno dei riconoscimenti più rilevanti nel settore turistico.

Come si legge su ‘Ansa’, il chief marketing officer di Tripadvisor ha dichiarato: “Classificarsi tra le migliori attività a livello globale significa aver lasciato un impatto memorabile sui visitatori”.

Nel caso dei Giardini la Mortella, il risultato ha confermato la notorietà internazionale raggiunta dal giardino nel corso degli anni anche grazie alla sua capacità di unire botanica e programmazione culturale.

Anche la presidente della Fondazione Walton, Alessandra Vinciguerra, ha commentato il riconoscimento spiegando che “Il Travelers’ Choice è uno dei premi più ambiti nel settore dei viaggi e ha un grande valore per tutti noi”.

Vinciguerra ha inoltre ricordato che il premio “arriva nell’anno del centenario della nascita di Lady Walton, ricordata per la passione e la dedizione con cui ha realizzato un luogo unico per varietà botanica e progettualità culturale”.

La storia dei Giardini La Mortella a Forio

La storia della Mortella è iniziata negli anni Cinquanta quando Susana Walton e il marito William Walton decisero di stabilirsi sull’isola dopo il matrimonio. Il terreno acquistato nella zona di Zaro, nel comune di Forio, appariva allora brullo e ricoperto di pietra vulcanica e il nome “La Mortella” deriva proprio dalla presenza spontanea di cespugli di mirto che crescevano tra le rocce.

Lady Walton dedicò oltre cinquant’anni alla trasformazione di quell’area. In una prima fase collaborò con il paesaggista inglese Russell Page, mentre successivamente portò avanti il progetto seguendo una visione personale che mescolava gusto botanico e ricerca artistica.

Nel tempo il giardino si sviluppò su più livelli, alternando zone umide ricche di vegetazione tropicale a spazi assolati collocati nella parte alta della collina.

Dopo la morte del compositore, avvenuta nel 1983, Susana Walton scelse di aprire il giardino al pubblico e di trasformarlo progressivamente in un centro culturale; nacquero così le fondazioni dedicate alla valorizzazione della musica di William Walton e alla tutela della proprietà.

Nel 2003 la gestione passò ufficialmente alla Fondazione William Walton e La Mortella, che ancora oggi cura le attività culturali e la manutenzione del sito seguendo le indicazioni lasciate dalla fondatrice.

Accanto alla dimensione naturalistica, la Mortella ha costruito nel tempo una forte identità culturale che continua ad attirare visitatori provenienti da diversi Paesi. Nel corso degli anni la Mortella ha ospitato concerti, residenze musicali e collaborazioni con importanti scuole internazionali.

All’interno della proprietà si trovano anche una sala concerti, il museo dedicato a William Walton e un archivio che conserva documenti, fotografie e manoscritti del compositore. Il giardino superiore ospita inoltre il Teatro Greco, una cavea affacciata sulla baia di Forio dove si svolgono eventi musicali estivi; un intreccio che ha contribuito a consolidarne il prestigio internazionale.