L'imprenditore Gianluca Vacchi in questi giorni è stato avvistato in vacanza in Puglia con il suo nuovo super yacht di lusso chiamato Genie Blu

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Imprenditore, influencer, DJ e personaggio seguito da milioni di persone sui social, Gianluca Vacchi ha costruito negli anni un’immagine pubblica strettamente legata anche al lusso. Nell’estate del 2026 è proprio il suo nuovo super yacht Genie Blu ad aver attirato l’attenzione durante una vacanza in Puglia. L’imponente barca, consegnata a Vacchi soltanto poco tempo fa, è stata avvistata in diverse località della costa pugliese.

Gianluca Vacchi in vacanza in Puglia con il nuovo yacht

Gianluca Vacchi è nato a Bologna nel 1967 ed è diventato conosciuto dal grande pubblico soprattutto grazie ai social network, dove oggi conta oltre 22 milioni di follower su Instagram. Nell’estate del 2026 Vacchi ha scelto la Puglia per trascorrere parte delle vacanze insieme alla compagna Sharon Fonseca e alla figlia Blu Jerusalema. A catturare l’attenzione lungo la costa è stato soprattutto Genie Blu, il nuovo yacht dell’imprenditore, arrivato in Italia dopo essere stato consegnato dal cantiere turco Alia Yachts all’inizio di agosto.

Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, l’imbarcazione è stata vista in diversi punti del litorale pugliese. Dopo una prima tappa nella zona di Polignano a Mare, Genie Blu ha raggiunto Monopoli, dove è stato ormeggiato al molo di Tramontana. La presenza della lussuosa imbarcazione non è passata inosservata e ha attirato cittadini e curiosi. Vacchi ha trascorso alcuni momenti della vacanza anche a Borgo Egnazia, il celebre resort di Savelletri di Fasano.

Per Vacchi, d’altra parte, lusso e mezzi di trasporto esclusivi sono spesso diventati parte del racconto social, non senza suscitare polemiche. Nel 2025 aveva fatto discutere l’acquisto di un Bombardier Global Express XRS, jet privato utilizzato per numerosi spostamenti. La questione era arrivata anche in Consiglio comunale di Bologna (città dove vive) dove si era parlato dell’impatto ambientale del velivolo e delle sue emissioni. Prima di questo, anche la grande villa realizzata in Sardegna, in Costa Smeralda, aveva fatto parlare. Si chiama Blu Jerusalema come il nome della figlia, e questa è stata più volte al centro di gossip.

Le caratteristiche del super yacht Genie Blu di Gianluca Vacchi

Genie Blu è stato costruito ad Antalya dal cantiere turco Alia Yachts come progetto completamente personalizzato. Il superyacht è stato varato nel giugno 2026 e anche in questo caso il nome contiene un riferimento personale. Riprende infatti quello di Genie of the Lamp, precedente barca a vela posseduta dall’imprenditore, unito a Blu, nome della figlia avuta con Sharon Fonseca. Come riporta sempre ‘Il Messaggero’, Genie Blu raggiunge i 45 metri di lunghezza, con una larghezza massima di 8,89 metri.

L’architettura è stata curata da Lateral Naval Architects, mentre Luca Dini Design & Architecture ha firmato il design degli interni e lavorato agli esterni insieme al team del cantiere Alia Yachts. Le grandi vetrate a tutta altezza permettono alla luce di entrare negli spazi interni. Particolare attenzione è stata dedicata proprio agli spazi aperti. La zona di prua è stata trasformata in un grande ambiente per il relax, mentre a poppa una successione di terrazze conduce verso la piattaforma bagno.

A bordo trovano posto cinque cabine per un massimo di dieci ospiti, ai quali si aggiungono sette componenti dell’equipaggio. Genie Blu dispone di quattro motori diesel Volvo Penta mentre l’autonomia dichiarata arriva a circa 1.400 miglia nautiche. Il dettaglio del prezzo finale resta, invece, riservato dato che non è stato comunicato ufficialmente ed essendo un progetto personalizzato è anche difficile da stimare.