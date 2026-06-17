L'attore Gerard Butler in Salento in kilt per un matrimonio

Gerard Butler in Salento ha partecipato in kilt a un matrimonio in una masseria vicino Lecce dove le nozze hanno unito Puglia e tradizione scozzese

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Gerard Butler, produttore e attore britannico interprete di ‘300’, è stato in Salento per un matrimonio celebrato alle porte di Lecce, dove ha partecipato alle nozze di un amico e si è presentato in kilt, in linea con la tradizione scozzese dello sposo.

Perché Gerard Butler era in Salento

Gerard Butler era in Salento come invitato a un matrimonio privato celebrato alla Masseria San Lorenzo, dimora storica nei pressi di Lecce, dove secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ un suo amico scozzese ha sposato una giovane salentina con famiglia originaria di Galatina.

L’attore non era quindi il protagonista della cerimonia, ma uno degli ospiti più riconoscibili, anche per il legame di amicizia con lo sposo e la sua presenza, naturalmente, non è passata inosservata perché Butler è uno degli attori scozzesi più noti al pubblico internazionale, ricordato soprattutto per il ruolo di Leonida in ‘300’. In questa occasione, però, ha partecipato alle nozze in forma privata, insieme agli altri invitati, dentro un evento costruito sull’incontro tra tradizione scozzese e cornice salentina.

Alla cerimonia sarebbe arrivato insieme alla compagna Morgan Brown, interior designer ed ex modella statunitense; le cronache locali hanno raccontato una presenza discreta e cordiale, lontana dall’immagine costruita delle grandi apparizioni hollywoodiane. Secondo quanto emerso, Butler si sarebbe intrattenuto con gli invitati durante il ricevimento, senza trasformare la presenza alla festa in un’apparizione ufficiale.

La Masseria San Lorenzo, dimora storica risalente al Quattrocento nella campagna alle porte di Lecce, ha ospitato una cerimonia privata con invitati arrivati anche dall’estero. La struttura era già stata scelta in passato per nozze con ospiti noti, tra cui quelle dei ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, e in questa occasione ha fatto da sede a un matrimonio nel quale le origini scozzesi dello sposo sono emerse attraverso abiti, musica e dettagli del rito.

Le masserie sono antiche strutture rurali tipiche del Sud Italia, nate come centri agricoli legati alla gestione dei terreni e alla vita nelle campagne; in Puglia molte sono state restaurate e trasformate in luoghi per ospitalità, ricevimenti e matrimoni, perché conservano il legame con il paesaggio agricolo e offrono spazi ampi, corti interne e ambienti in pietra adatti a eventi riservati.

Il matrimonio in Salento e Gerard Butler in kilt

Gerard Butler si è presentato con il kilt scozzese, il tradizionale indumento maschile in tartan, riconoscibile per il tessuto a quadri e le pieghe posteriori, scelto anche da altri invitati in omaggio alle origini dello sposo, anche considerando che in Scozia il kilt viene indossato anche nelle occasioni formali e familiari, soprattutto durante cerimonie e matrimoni.

Il rito civile si è svolto negli spazi della Masseria San Lorenzo, alle porte di Lecce. La sposa, salentina e con famiglia originaria di Galatina, ha sposato un uomo scozzese in una cerimonia privata nella quale sono entrati anche alcuni elementi della tradizione dello sposo, tra cui le cornamuse, il cui suono ha rafforzato il riferimento alla cultura scozzese nel momento del sì.

Anche la musica della serata avrebbe avuto un’impronta internazionale. Infatti, secondo le ricostruzioni pubblicate, durante la cena si sarebbero esibiti due musicisti arrivati dal Canada, presenti poi anche nella parte successiva della festa.