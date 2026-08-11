Georgina Rodriguez verso Capri: "mistero" Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez ha condiviso su Instagram la sua partenza per Capri e in molti si chiedono se anche il calciatore Cristiano Ronaldo è con lei

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Georgina Rodriguez, modella e imprenditrice, è da anni legata al calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. Sempre molto seguita su Instagram, Georgina ha condiviso sul social un post dove ha fatto intendere di essere in partenza per l’isola di Capri. A incuriosire i fan, però, è soprattutto se con lei ci sarà anche Cristiano Ronaldo. Per ora non ci sono conferme, ma il viaggio italiano arriva proprio mentre il gossip internazionale continua a interrogarsi sulle attesissime nozze della coppia.

Georgina Rodriguez verso Capri, ma resta il mistero su Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez è una delle personalità più seguite sui social e da anni forma con Cristiano Ronaldo una delle coppie più conosciute del mondo dello sport e dello spettacolo. Modella, influencer e imprenditrice, negli ultimi anni ha costruito un’immagine sempre più autonoma rispetto alla notorietà del compagno, arrivando anche a raccontare la propria quotidianità nella serie Netflix “Soy Georgina”.

Nell’ultimo periodo Georgina ha fatto molto parlare di sé soprattutto in Italia. Come riporta anche il ‘Corriere della Sera’, la compagna del calciatore ha presentato “Capri”, una nuova capsule collection estiva di Mimoa, il marchio che ha lanciato nel 2026. Nel suo profilo personale, poi, Georgina ha condiviso un post che la mostrava in partenza a bordo di un jet privato e la scritta “Nos vemos en Capri”. Il messaggio “Ci vediamo a Capri” ha immediatamente acceso la curiosità dei fan. Alcune immagini e video promozionali della collezione sono già stati realizzati in luoghi iconici dell’isola, ma l’idea della presenza di Georgina ha scatenato molti follower.

Al momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino se anche Cristiano Ronaldo la accompagnerà durante il soggiorno. Sui social, naturalmente, le supposizioni si sono moltiplicate. Anche perché già l’anno scorso l’intera famiglia era stata avvistata a bordo dello yacht di Ronaldo al largo di Positano. L’eventuale presenza di Ronaldo renderebbe ancora più movimentata l’estate della Costiera. L’isola di Capri è, infatti, da decenni una delle mete italiane più amate da personaggi famosi, imprenditori, sportivi e star internazionali.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez e il gossip sulle nozze

Il possibile viaggio a Capri arriva, inoltre, a pochi giorni da un episodio che ha riportato prepotentemente Georgina e Ronaldo al centro del gossip. A Madeira centinaia di persone si erano, infatti, radunate davanti alla cattedrale di Funchal convinte che Cristiano e Georgina stessero per sposarsi. In realtà il matrimonio celebrato era quello di un’altra coppia, finita suo malgrado nel mezzo dell’enorme curiosità generata dalle voci sulle nozze della star portoghese.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono conosciuti nel 2016 a Madrid. Secondo il racconto diventato ormai celebre, lei lavorava all’epoca in una boutique Gucci della capitale spagnola e fu proprio lì che avvenne il loro primo incontro. La relazione divenne pubblica poco dopo e, da allora, i due sono diventati una presenza costante sulle copertine internazionali. Negli anni hanno costruito una famiglia numerosa e condiviso trasferimenti importanti legati alla carriera del calciatore, da Madrid a Torino fino all’Arabia Saudita. Georgina ha inoltre raccontato pubblicamente anche i momenti più dolorosi vissuti dalla coppia, compresa la perdita di uno dei due gemelli nel 2022.

Il passo decisivo nella loro relazione è arrivato nell’agosto 2025, quando Georgina ha ufficializzato il fidanzamento mostrando sui social un imponente anello e scrivendo: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”. Da quel momento le indiscrezioni sul matrimonio sono diventate praticamente continue. Ad oggi, infatti, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono ufficialmente fidanzati, ma non hanno comunicato pubblicamente quando e dove si sposeranno.