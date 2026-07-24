Clooney, blitz segreto nella villa da sogno a Capri: quanto costa

George Clooney e Amal Alamuddin sembrano interessati ad acquistare una nuova proprietà sull'isola di Capri: ecco su quali ville hanno messo gli occhi

Villa Oleandra non basta più: la storica dimora adagiata sulle sponde del lago di Como è ormai da tanti anni il rifugio esclusivo di George Clooney e della sua famiglia, dove l’attore trascorre le vacanze estive e incontra vip provenienti da ogni angolo del mondo. A quanto pare, ora la star hollywoodiana sarebbe interessata a fare un altro investimento in Italia. George e sua moglie Amal Alamuddin sono stati avvistati a Capri, dove hanno visitato alcune splendide ville in vendita. Scopriamo quali sono le lussuose residenze che hanno attirato la loro attenzione.

George Clooney e Amal in visita a Capri

In questi giorni di fine luglio, George Clooney e Amal Alamuddin fanno tappa sulla splendida isola di Capri: si tratta solo di una breve vacanza prima di approdare a Villa Oleandra, o c’è sotto qualcosa di più? Si vocifera che la coppia sia interessata a fare un investimento nella perla del Golfo di Napoli, e che anzi abbia già messo gli occhi su un paio di splendide residenze storiche con affaccio sul mare. L’attore e sua moglie hanno fatto visita, in particolare, al “Canile” e a Villa Bragaglia: ecco cosa sappiamo.

Quanto costa la villa in vendita a Capri

Si chiama “Il Canile”, soprannome che deriva dalle sue povere origini, ma è oggi una delle proprietà più lussuose di Capri: è una splendida villa super esclusiva, nascosta tra la vegetazione che la rende il luogo ideale per chi cerca la massima privacy. Circa 400 metri quadri disposti su tre livelli, la residenza è dotata di cinque camere, cinque bagni, un’ampia zona giorno e spazi esterni molto curati. La si raggiunge solamente a piedi, lungo un piccolo sentiero sterrato che si dipana da via Pizzolungo, oppure via mare approdando a poca distanza dalla casa.

Il “Canile” era solamente una piccola abitazione di due stanze, probabilmente nata come dépendance del custode. Negli anni ’70 venne acquistata dall’attrice Lucia Bosé e dai suoi amici Umberto Tirelli e Dino Trappetti, che ne fecero una delle ville più ambite dell’isola di Capri, un vero e proprio salotto esclusivo ben protetto dagli sguardi dei paparazzi. Ampliando l’originale abitazione, il “Canile” divenne la meravigliosa residenza che accolse tantissimi personaggi importanti, tra cui la famiglia Agnelli, Brigitte Bardot e Jackie Kennedy. Nel 2010, la villa è stata ceduta allo stilista Saverio Moschillo: il recente fallimento della sua società milanese ha comportato la messa all’asta di questa splendida proprietà.

Immediato l’interesse di moltissimi investitori: già nelle prime ore dopo l’annuncio della vendita senza incanto, sono giunte oltre 40 richieste di sopralluogo tra imprenditori italiani e stranieri, oltre ad alcuni hotel delle vicinanze che vorrebbero allargarsi creando un’oasi protetta per i loro ospiti più facoltosi. Ma George Clooney ha giocato d’anticipo, andando a visitare la villa ancora prima che la procedura venisse ufficializzata. L’asta si terrà il prossimo 14 ottobre 2026, e la base di partenza è di “appena” 3 milioni e 90mila euro: bazzecole, se si considera che la proprietà ha un valore stimato di oltre 15 milioni di euro.

George Clooney e la visita a Villa Bragaglia

Chi sarà il prossimo proprietario del “Canile”? A quanto pare, George Clooney sembrerebbe interessato. Ma l’attore e sua moglie Amal hanno posto la loro attenzione anche su un’altra dimora storica di Capri: si tratta di Villa Bragaglia, che per molti anni è stata la residenza estiva di Totò. Incantevole edificio di candida pietra calcarea, è distribuita su quattro livelli per un totale di oltre 800 metri quadri. La proprietà comprende anche delle strutture minori, una piscina gigantesca, un campo da tennis, un campetto da calcio e un grande parco che cinge la villa principale, con limonaia inclusa. Il prezzo? Nientemeno che 10 milioni di euro, per accaparrarsi una delle residenze più esclusive (e ambite) di Capri.