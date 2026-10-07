Le sponde del lago di Como si popolano di nuovi vip internazionali: proprio a due passi dalla villa di George Clooney, si è appena trasferito Trevoh Chalobah

Non solo George Clooney: ormai da molti anni, il lago di Como ospita vip e milionari provenienti da ogni angolo del mondo. Diventato meta del jet set internazionale, il Lario gode di una reputazione che valica ampiamente i confini italiani – e non soltanto come destinazione turistica. Proprio da qualche settimana, un nuovo “inquilino” famoso è giunto a Como, scegliendo come sede una splendida villa che dista pochissimo da quella di Clooney. Si tratta del calciatore Trevoh Chalobah, che a quanto pare si trova benissimo in città.

Trevoh Chalobah e la sua casa sul lago di Como

Quest’estate, Trevoh Chalobah ha firmato con il Como: il calciatore inglese, che finora ha militato nel Chelsea, è arrivato in Italia da poche settimane e sembra essersi ambientato molto bene. Si è stabilito in una splendida villa affacciata sul lago di Como, dove trascorre il suo tempo libero lontano dai campi di calcio, facendo giri in barca e nuotando nelle acque turchesi del Lario. Ed è proprio durante un’escursione che ha scoperto di essere vicino di casa di un super vip: George Clooney.

L’attore hollywoodiano, che ormai nel lontano 2000 ha acquistato Villa Oleandra, alloggia nella sua dimora durante il periodo estivo, per trascorrere delle rilassanti vacanze assieme alla famiglia. La villa si trova a Laglio, un piccolo borgo lacustre a pochi km di distanza dalla città di Como. “La cosa che mi diverte di più è che posso prendere la barca e passare vicino alla villa di George Clooney, ormai siamo vicini di casa” – ha commentato Chalobah in una recente intervista rilasciata al “Daily Mail”.

Naturalmente, il fatto di avere una casa vicina a quella di Clooney è solo un “plus”: per il calciatore inglese, il trasferimento al Como si è rivelato molto vantaggioso. Chalobah apprezza i bellissimi panorami italiani, ma anche i suoi sapori e la passione per la moda, per la quale lui ha un grande interesse. “Qui è tutto bello, dal design delle nostre divise ai negozi che si trovano in città. Poi il cibo, lo amo. E sei in riva a un lago stupendo, vi consiglio di andarci” – ha spiegato ai suoi follower su Instagram, in un elogio meraviglioso alla città che lo ha accolto calorosamente.

Chi è il nuovo “vicino” vip di George Clooney

Ma chi è Trevoh Chalobah, il nuovo “vicino” di George Clooney sul lago di Como? Nato in Sierra Leone e naturalizzato inglese, è fratello minore di Nathaniel Chalobah, anch’esso calciatore (difensore del Charlton). Trevoh ha militato per lungo tempo nel Chelsea, dove ha esordito nella squadra giovanile: nell’estate 2026 ha firmato con il Como, lasciando così la città di Londra e trasferendosi in Italia. Continua inoltre a giocare nella Nazionale inglese, come difensore e centrocampista.

In queste settimane trascorse sul lago di Como, Chalobah sta iniziando ad ambientarsi nel clima italiano. Ha avuto modo di esplorare i nostri splendidi panorami, navigando in barca tra i bellissimi borghi del Lario – e dando un’occhiata da vicino alla villa di George Clooney. E, come si può vedere sul suo profilo Instagram, ha approfondito la conoscenza della nostra cucina, assaporando alcuni dei piatti più buoni della tradizione gastronomica italiana.