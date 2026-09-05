George Clooney girerà una nuova serie tv a Venezia: l'annuncio

George Clooney, dopo aver ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, ha annunciato durante una Masterclass che girerà una nuova serie tv a Venezia

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George Clooney tornerà a lavorare in Italia e questa volta lo farà per una nuova serie televisiva. A rivelarlo è stato lo stesso attore durante la Mostra del Cinema di Venezia, città alla quale è legato da una lunga storia professionale e personale. Per ora sul progetto regna ancora il mistero, ma Clooney ha svelato qualche dettaglio.

George Clooney e la nuova serie tv a Venezia

L’annuncio è arrivato giovedì 3 settembre 2026, durante la masterclass che ha visto George Clooney protagonista alla Match Point Arena, l’evento organizzato al Lido in occasione dell’83° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. L’appuntamento è stato programmato dopo la consegna all’attore del Leone d’Oro alla carriera. Come riporta ‘Adnkronos’, è stato proprio durante l’incontro con il pubblico al Lido che Clooney ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto per il piccolo schermo.

“Sto per realizzare una serie televisiva, credo proprio a Venezia. In realtà gireremo alcune cose qui, a partire dal prossimo anno”, ha annunciato l’attore, come riportato da Adnkronos. Poche parole, ma sufficienti per anticipare il ritorno professionale di Clooney in una città che occupa da tempo un posto speciale nella sua vita. Al momento non sono stati resi noti il titolo della serie, la trama, il resto del cast e neppure la piattaforma o l’emittente che la distribuirà.

Dalle dichiarazioni dell’attore sappiamo soltanto che almeno una parte del progetto dovrebbe essere girata a Venezia dal 2027. Il rapporto tra Clooney e Venezia dura d’altronde da quasi trent’anni. Venezia, inoltre, è anche la città dove George Clooney e Amal Alamuddin si sono sposati nel 2014, trasformando per alcuni giorni la laguna in uno dei centri della cronaca internazionale.

Le ultime apparizioni di George Clooney in Italia, da Como a Capri

L’annuncio della nuova serie arriva al termine di un’estate durante la quale George Clooney è stato più volte protagonista in Italia. Il punto di riferimento resta Villa Oleandra, la celebre residenza di Laglio sul lago di Como acquistata dall’attore nel 2000 e diventata negli anni uno dei luoghi simbolo del suo rapporto con il nostro Paese. Proprio sul lago di Como, negli ultimi giorni di agosto, George e Amal hanno organizzato una cena privata nel giardino di Villa Oleandra.

Tra gli ospiti c’era Angela Pearl, astrologa molto seguita sui social, che ha pubblicato alcune immagini della serata permettendo di vedere scorci della riservatissima proprietà. Villa Oleandra continua quindi a essere il centro delle estati italiane della famiglia Clooney che qui ha sempre accolto molti amici vip. Di recente, ad esempio, è stata fotografata mentre arrivava nella proprietà sul lago di Como anche l’attrice Emma Watson. Prima del lungo periodo estivo trascorso sul lago di Como, Clooney e la moglie avevano fatto parlare per una vacanza a Capri.

Proprio durante quel soggiorno sono circolate indiscrezioni su un possibile nuovo investimento italiano della coppia. Secondo alcuni media internazionali e locali, George e Amal avrebbero visitato a Capri Villa Caramella, conosciuta anche come Villa Bragaglia, storica proprietà legata al regista e produttore Carlo Ludovico Bragaglia. La visita ha immediatamente alimentato le voci secondo cui Clooney potrebbe essere interessato ad acquistare una seconda grande residenza italiana da affiancare a Villa Oleandra. Non risulta, però, per ora confermata alcuna trattativa né tantomeno un acquisto.