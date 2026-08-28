George Clooney e Amal Alamuddin hanno organizzato un elegante party nel giardino di Villa Oleandra: ecco svelati alcuni dettagli sulla loro festa

Circondati dal verde della loro splendida tenuta italiana, George Clooney e Amal Alamuddin hanno tenuto un elegante “garden party” a Villa Oleandra, al quale hanno partecipato molti ospiti giunti da ogni parte del mondo. Presente anche l’astrologa australiana Angela Pearl, famosa soprattutto su Instagram: è stata proprio lei a svelare alcuni retroscena della festa in giardino che i coniugi Clooney hanno organizzato, pubblicando qualche foto che finalmente mostra scorci inediti di Villa Oleandra.

La festa di George Clooney a Villa Oleandra

Sono già passati 26 anni da quando George Clooney, profondamente innamorato dei panorami mozzafiato del lago di Como, decise di acquistare una delle più suggestive proprietà immobiliari del Lario. Oggi la tenuta si chiama Villa Oleandra, ed è il fiore all’occhiello del piccolo borgo di Laglio (prov. di Como), cui il nome di Clooney ha dato lustro a livello internazionale. Qui la star hollywoodiana trascorre gran parte delle sue vacanze estive, assieme alla moglie Amal Alamuddin – che, a proposito, ha conosciuto proprio nella sua dimora italiana – e ai figli Ella e Alexander.

George è tornato anche quest’anno a Villa Oleandra, ed è nella cornice del suo meraviglioso giardino che ha organizzato un party esclusivo. Non è certo la prima volta che la tenuta sul lago di Como ospita personaggi vip: in passato sono transitati di qui volti famosissimi, tra cui Matt Damon, Jennifer Aniston e Barack e Michelle Obama. Stavolta, tra gli invitati alla cena in giardino spicca il nome di Angela Pearl, astrologa australiana di fama internazionale, che ha un ricco profilo Instagram. A festa conclusa, la Pearl ha deciso di condividere sui social alcune delle foto più belle della serata, svelando così qualche retroscena sul riservatissimo party.

I retroscena del party in giardino di George Clooney

“Una serata speciale sul lago di Como. Sono onorata di essere stata ospite nella splendida villa di George Clooney. Ho trascorso momenti meravigliosi cenando con George e Amal. Buon cibo, vista pazzesca, ottima compagnia, conversazioni interessanti e una serata che non dimenticherò mai” – ha scritto Angela Pearl su Instagram, come riporta “Tgcom24”. L’astrologa, ospite del “garden party” che si è tenuto a Villa Oleandra, ha condiviso qualche dettaglio della cena dei Clooney con i suoi tanti follower. Una ricca tavola imbandita con tantissimi fiori, un servizio di piatti decorato in oro, calici di cristallo e una vista incantevole: la location non poteva essere più suggestiva.

Il giardino di Villa Oleandra, d’altra parte, è una vera oasi di tranquillità: molto riservato, si affaccia sul lago di Como e ospita campi da tennis e da basket. La residenza principale, invece, è un’enorme villa storica con 25 stanze, una palestra e una sala cinema. Sebbene George e Amal tengano molto alla loro privacy, ogni tanto qualche dettaglio sulla splendida residenza lariana esce allo scoperto. Proprio come in questa occasione, grazie al party in giardino che la coppia ha organizzato in una splendida serata estiva. Nelle foto appaiono anche George Clooney e sua moglie: lei con un abito sottoveste nero, impreziosito da decorazioni in stile floreale, lui con un elegante completo grigio e camicia bianca. Due perfetti padroni di casa, che hanno condotto una festa indimenticabile per tutti i loro ospiti.