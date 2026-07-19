George Clooney e Amal, in vacanza a Capri, hanno visitato una villa storica dell'isola azzurra, alimentando le indiscrezioni su un possibile acquisto

George Clooney e Amal sono di casa in Italia, dove tornano ogni anno nella splendida residenza di Villa Oleandra sul lago di Como; i due, però, stavolta si sono concessi una vacanza a Capri, tra passeggiate mano nella mano per le vie del centro, cena romantica con vista sul mare dell’isola azzurra e visita a una villa storica che ha alimentato voci su un possibile acquisto.

George Clooney e Amal visitano una villa di Capri

Stando a quanto riportato da diverse testate internazionali, in particolar modo da ‘Daily Mail’ e ‘Harper’s Bazar’, più alcuni media capresi, George Clooney e Amal avrebbero visitato una villa di Capri insieme ad alcuni amici; il motivo della visita sarebbe stato, apparentemente, la curiosità di guardare da vicino una delle proprietà più riservate e prestigiose attualmente sul mercato.

Dietro la visita non ci sarebbe alcuna trattativa o meglio, non è stata confermata ufficialmente alcuna trattativa, ma basta il nome della coppia di Hollywood per alimentare voci e indiscrezioni sulla possibilità che Clooney sia alla ricerca di un nuovo ‘buen retiro’ in Italia da affiancare a Villa Oleandra, la splendida residenza sul lago di Como che possiede ormai da più di vent’anni ed è diventata tra le location più famose dello star system internazionale.

L’avvistamento della coppia glamour nella residenza di Capri, Villa Caramella, risale alla giornata di martedì 14 luglio 2026: George e Amal stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza sull’isola azzurra, scelta di recente anche da LeBron James. L’attore, in compagnia della consorte, è stato avvistato durante una passeggiata per le vie dell’isola campana e poi a bordo di uno dei caratteristici taxi scoperti di Capri.

La villa di Capri visitata da Clooney e Amal

Quella visitata da George Clooney e Amal è una residenza storica di Capri: conosciuta sia come Villa Caramella che come Villa Bragaglia, venne commissionata nel 1942 dal regista e produttore Carlo Ludovico Bragaglia, protagonista di tante pellicole del cinema popolare italiano dell’epoca, nonché autore di numerose commedie di successo.

Bregaglia realizzò ben sei film con Totò, tra cui gli indimenticabili ‘Totò le Mokò’ e ‘Totò cerca moglie’ e i ben informati riferiscono che proprio il principe della risata abbia frequentato a lungo la villa, dove era predisposta anche una camera tutta sua. Allo stato attuale la residenza ha conservato intatte tutte le caratteristiche delle imponenti ville capresi del Novecento.

La villa padronale realizzata nella caratteristica muratura bianca in pietra calcarea, si sviluppa su quattro livelli per un totale di 800 metri quadrati; al pianterreno troviamo saloni di rappresentanza con arredi d’epoca e reperti romani, mentre una scalinata di legno porta al primo piano, dove si trovano quattro stanze da letto per gli ospiti con i rispettivi bagni e le cabine armadio.

Il secondo piano ospita l’appartamento padronale, composto da due camere, bagni e un grande salone. Al terzo piano, invece, c’è una camera da letto con bagno, insieme al locale armadi, alla loggia e a un grande terrazzo. All’interno della proprietà sull’isola di Capri troviamo anche una dépendance di altri 400 metri quadrati e più di 4.800 metri quadrati di spazi esterni, con un parco che ospita una piscina di 113 metri quadrati, un campo da tennis, uno da calcetto, un’area giochi e una limonaia.