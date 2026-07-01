Il gelato italiano conquista il mondo anche grazie a una canzone

I Kaj scelgono l’Italia e trasformano il gelato in un tormentone pop con la canzone “Gelateria” dedicata ai sapori e alla dolce vita italiana

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Il gelato italiano è entrato di nuovo nell’immaginario pop europeo grazie a una canzone dei Kaj, trio finlandese-svedese già noto al pubblico dell’Eurovision. Dopo “Espresso Macchiato”, un altro simbolo della cultura gastronomica italiana è diventato materia musicale, con un tono leggero che ha trasformato la gelateria in una piccola cartolina pop.

Qual è la canzone che celebra il gelato italiano

I Kaj sono un trio finlandese-svedese originario di Vörå, comunità di lingua svedese in Finlandia, diventato noto al pubblico europeo dopo la partecipazione all’Eurovision 2025 con ‘Bara bada bastu’.

Conosciuti per un pop ironico, che gioca spesso con situazioni quotidiane e stereotipi culturali trattati con leggerezza, questa volta guardano all’Italia e scelgono il gelato come protagonista di ‘Gelateria’, un brano che trasforma la sosta in gelateria in una piccola scena da tormentone.

Il brano, come riportato anche da ‘La Repubblica0, racconta l’Italia con lo sguardo allegro del turista straniero, che inciampa nelle parole italiane, le pronuncia con accento buffo e si lascia guidare dalla voglia di sole; la tappa in gelateria diventa il momento più riconoscibile del viaggio, perché tutto procede con tono giocoso e un po’ parodico, fino a trasformare il gelato nel simbolo più semplice e immediato di una pausa tutta italiana.

Nel ritornello il gelato si lega alla dolce vita e al doppio espresso, mentre sullo sfondo resta l’idea di una pausa al sole, lenta e felicemente esagerata, attraversata da immagini stereotipate e da un’ironia che punta tutto sul sorriso.

L’idioma degli artisti diventa parte della gag, perché il gruppo passa dal proprio dialetto a parole italiane pronunciate con l’entusiasmo un po’ goffo del turista in vacanza; l’effetto è quello di una cartolina sonora scanzonata, dove l’Italia viene raccontata con affetto, accento marcato e una buona dose di autoironia.

I nomi dei gusti sembrano fatti apposta per essere cantati, prima ancora che ordinati al banco. Nel testo spuntano diversi richiami alla tradizione dolciaria italiana, dalla stracciatella al fior di latte, dal tiramisù al mascarpone, che i Kaj usano come ingredienti di un gioco musicale più che come semplice elenco di gusti.

Perché il cibo italiano continua a conquistare il mondo

Il caso di ‘Gelateria’ si inserisce nella stessa scia di ‘Espresso Macchiato’ di Tommy Cash, che ha già trasformato un altro simbolo italiano in tormentone europeo. In entrambi i casi il cibo funziona come una lingua comune, perché parole come ‘espresso’ e ‘gelato’ si capiscono al volo anche fuori dall’Italia. Basta sentirle per richiamare un immaginario fatto di bar, vacanze, tavolini al sole e piccole abitudini che il pubblico internazionale associa subito al nostro Paese.

Questa riconoscibilità nasce dal fatto che la cultura italiana passa anche dalla cucina, ormai considerata un patrimonio culturale a tutti gli effetti dopo l’iscrizione della cucina italiana nel Patrimonio UNESCO nel 2025. Il cibo italiano non resta solo nel piatto, perché entra nelle canzoni, nei video social, nei meme e nei racconti turistici, dove diventa un modo rapido per parlare dell’Italia senza doverla spiegare troppo.

Nel brano dei Kaj, il gelato diventa proprio questa scorciatoia pop che serve a raccontare una vacanza italiana vista da fuori, con parole familiari, accenti esagerati e stereotipi dichiarati, e il successo di questi tormentoni mostra quanto l’immaginario gastronomico italiano continui a funzionare nella cultura pop europea. E anche il gelato conferma così la sua forza internazionale, resta legato alla tradizione italiana!