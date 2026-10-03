Il gatto della Polizia Locale di Loano è il "miglior web influencer"

Alla scoperta della storia di Pielle, il gatto della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure che ha vinto il premio come miglior web influencer

Pielle, il gatto della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure, è stato eletto miglior web influencer agli IVG Awards: ha raccolto più di 2.500 voti, sbaragliando tutti i concorrenti; il gatto ha stravinto sia nelle votazioni sul sito che in quelle su WhatsApp.

Il miglior influencer dell’anno è il gatto della Polizia Locale

Un successo mai messo in discussione quello di Pielle che come riportato da ‘IVG’, ha dominato fin dal primo giorno della prima fase delle votazioni, imponendosi non solo come miglior influencer, ma anche come vincitore assoluto degli IVG Awards, i riconoscimenti che ogni anno premiano le eccellenze del territorio di Savona e provincia.

L’iniziativa, nata per celebrare i vent’anni di attività del quotidiano online ligure, ha come obiettivo quello di coinvolgere direttamente tutta la comunità e valorizzare le peculiarità del Savonese. I cittadini e i lettori del giornale votano per eleggere le migliori realtà del territorio in diverse categorie, dalle attività commerciali come ristoranti, bar e gelaterie, alle associazioni di volontariato, passando per le attrazioni culturali e gli influencer locali.

Oltre a Pielle, trionfatore assoluto e miglior influencer locale, l’edizione 2026 ha visto anche Viaggio nel Medioevo di Finalborgo imporsi nella categoria eventi, la Casa del gelato di Albenga nella categoria gelaterie e il Cafè Toso di Pietra Ligure in quella dedicata ai bar.

Altri vincitori: Bagni Carla di Pietro Ligure miglior stabilimento; Zio pagnotta di Albenga miglior focaccia; Da Franco di Albenga miglior pizzeria; Da Cucco di Finale Ligure miglior ristorante; Grotte di Toirano miglior attrazione culturale; Pietra Ligure comune più bello. Il premio dedicato all’associazione di volontariato, infine, è andato alla Protezione Civile Aib Boissano.

La storia di Pielle, il gatto della Polizia Locale Riviera di Ponente

Agli inizi del mese di luglio del 2026, gli agenti della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure hanno trovato un gatto tra le auto parcheggiate in Campo Cadorna, a Loano: un esemplare bianco e nero rimasto da solo, indifeso, senza che nessuno lo cercasse.

Dopo un primo appello pubblico per rintracciare l’eventuale proprietario, il gatto ha praticamente scelto la Centrale Operativa del Comando come casa sua, decidendo di restare: da quel giorno si è sistemato tra i telefoni, i monitor e le radio in mezzo agli operatori di turno. Gli agenti, al tempo, raccontarono che sono passati dal cercare il padrone del gatto ad aver trovato un collega.

Il nome è stato scelto dalla squadra: gli operatori della Centrale che hanno di fatto adottato il gattino, hanno deciso di chiamarlo Pielle. Ma il suo ruolo non si è limitato a quello di mascotte: è il protagonista dei video e dei post pubblicati sui canali social ufficiali del Comando di Polizia Locale ed è diventato una vera e propria star del web, tanto da essere stato eletto influencer dell’anno.

Il sindaco di Loano, ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, aveva parlato così di Pielle: “Attraverso simpatiche vignette è diventato un piccolo influencer capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti da tenere in città. Un modo moderno e intelligente di fare educazione civica che coinvolge adulti e bambini”.